Nuggets alustas Lakersi vastu võiduga, Edwards ja Durant pidasid duelli

Kodupubliku ees mänginud Nuggets alustas play-off'i esimeses mängus rabedalt ning lubas Lakersil teisel veerandil 12 punktiga juhtima minna, kuid Nuggets suutis kolme minutiga 14:2 spurdiga mängu viigistada. Poolajale mindi Lakersi 60:57 eduseisul, kuid teine poolaeg kuulus täielikult Nuggetsile, kes tegi kolmandal veerandil 13:0 spurdi ning ei vaadanud siis enam tagasi, vormistades seeria esimeses mängus 114:103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25) võidu.

Nuggetsi täht Nikola Jokic tegi taaskord suurepärase esituse, kui kogus 39 minutiga 32 punkti, 12 lauapalli, seitse korvisöötu ja kaks vaheltlõiget ning tegi seda ilma ühegi pallikaotuseta. Jamal Murray lisas 22 silma ja kümme söötu, Aaron Gordon lõpetas 12 punkti, 11 lauapalli ja seitsme tulemusliku sööduga.

Lakersi parim oli Anthony Davis, kes kogus 32 punkti, 14 lauapalli, viis resultatiivset söötu ja neli blokki. LeBron James lisas 27 punkti, kaheksa söötu, kuus lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe bloki. James tegi aga lausa seitse pallikaotust.

Nelja võiduni kestev seeria jääb veel üheks mänguks Denverisse ning liigub siis Los Angelesse.

Tänavu läänekonverentsis kolmanda koha teeninud Minnesota Timberwolves alistas kuuenda koha meeskonna Phoenix Sunsi kindlalt 120:95 (27:28, 34:23, 31:21, 28:23).

Läänekonverentsi avaringi seeria esimese mängus sai näha duelli Minnesota noore tähe Anthony Edwardsi ja Sunsi legendaarse skoorimasina Kevin Duranti vahel. Edwards viskas 33 punkti, haaras üheksa lauda, jagas kuus korvisöötu ja tegi kaks vaheltlõiget, Duranti arvele jäi 31 punkti ja seitse lauapalli.

Edwards läks kolmanda veerandi lõpus hoogu ning skooris pooleteise minutiga kümme punkti järjest. Kaitsesse minnes andis ta Durantile teada, kelle hoones seeria avamäng toimub. "Kõik teavad, et ta on mu lemmikmängija, see oli üks mu elu paremaid hetki," ütles 22-aastane Edwards oma koondisekaaslase kohta.

Durant skooris kolmandal veerandil Sunsi esimesest 12 punktist üheksa. "Me oleks pidanud kolmanda veerandi alguses 15 või 18 punktiga juhtima ja kui ma ei eksi, siis ta pani neli või viis viset järjest nagu see poleks midagi," jätkas Edwards. "Ma olin ühel hetkel lihtsalt fänn. Mängisin ja mõtlesin - pagan, ta on hea. Tema vastu ei saa midagi teha. Ta on parim eales."

Nii Jalen Brunsonilt kui Josh Hartilt 22 punkti saanud New York Knicks alustas Philadelphia 76ersi vastu võidukalt, alistades Philadelphia kodus 111:104 (25:34, 33:12, 21:36, 32:22).

Joel Embiid skooris 29 punkti, haaras kaheksa lauapalli, jagas kuus korvisöötu ja tegi kaks vaheltlõiget, aga vigastas teisel veerandil pealtpaneku järel põlve. 76ersi peatreener Nick Nurse'i sõnul niigi terve hooaja vigastustega heidelnud Embiid vabatahtlikult platsi kõrvale ei jää.

"Ta on tõeline võitleja ja ta praegu võitleb. Ta absoluutselt tahab mängida," sõnas Nurse. "Läksime poolajal riietusruumi ja arstid vaatasid ta jalga. Ta oli püsti ja liikus ning tal lubati mängida."

Esimese võidu teenis veel Cleveland Cavaliers, kes alistas Orlando Magicu 97:83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25).

Donovan Mitchell kostitas Orlandot 30 punktiga, Jarrett Allen tegi 16 punkti ja 18 lauapalliga suure kaksikduubli. Magicu parim oli nende noor täht Paolo Banchero, kes lõpetas oma play-off'i debüüdi 24 punkti, seitsme laua ja viie korvisööduga, kuid 21-aastane ääremängija kaotas palli lausa üheksa korda.

NBA play-off'id jätkuvad pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 20.00, kui põhihooajal kõige enam võite kogunud Boston Celtics võõrustab mulluse idakonverentsi finaalseeria korduses Miami Heati.