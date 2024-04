Tänak tuli Horvaatia rallil neljandaks, võit Ogier'le

Ott Tänak sõitis neljandal positsioonist reedest pühapäevani. Eestlane ei leidnud autos vajalikku enesekindlust, aga vältis ka suuri vigu. Kõige ohtlikum olukord tekkis 18. katsel, kuid Tänak suutis siiski masina üle kontrolli säilitada.

"Võimalik on ka enam saada, enesekindlusest jäi kõvasti vajaka. Kindlasti oli võitlust, aga mul ei olnud kiiresti sõitmiseks vajalikku tunnet sees," lausus ta pärast viimast katset.

"[Punktikatse] esimesel läbimisel olid meil mõned ärevad hetked ja seetõttu võtsime rahulikumalt. Nüüd naaseme kruusale, kus loodetavasti taastame oma enesekindluse, aga asfaldil on olnud raske."

Kahel esimesel päeval käis kõva võitlus kolme esimese mehe vahel ja lõpuks jäi peale Thierry Neuville (Hyundai), kes edestas Toyota sõitjaid Elfyn Evansit (+4,9) ja Sebastien Ogier'd (+11,6).

Pühapäeval sõitis belglane aga vastu puud. Tal oli õnne, et sai jätkata, aga kõrges mängus enam kaasa rääkida ei suutnud ja lõpetas kokkuvõttes kolmandana.

Ralli võitjaks kerkis Ogier, kes ainsana esikolmikust viimasel päeval ei eksinud. 9,7 sekundiga kaotas talle tiimikaaslane Evans.

Täistabamus oli prantslasele karjääri 59. esikoht ja sajas pjedestaalikoht MM-sarjas. "Kenad numbrid, kindlasti see rõõmustab. Teadsime, et stardipositsioon on siin probleem ja saab olema raske," kommenteeris ta.

"Me ei andnud kordagi alla ja pingutasime kogu nädalalõpu. Mul pole kunagi ühel rallil nii palju ärevaid hetki olnud! Hea, et tõime meeskonnale võidu. Kes oleks seda [100 pjedestaalikohta] võinud 15 aastat tagasi arvata? Kena näha, et meil endiselt jagub kiirust."

MM-sarja kokkuvõttes jätkab 86 punkitiga liidrina Neuville, aga Evans jääb maha vaid kuue silmaga. Kolmas on 59 punktiga Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), kellest omakorda kuue punkti kaugusele jääb Tänak. Ogier'l ja jaapanlasel Takamoto Katsutal (Toyota) on kirjas 45 punkti.

Võistkondlikult juhib 176 punktiga Toyota, kellest Hyundai jääb seitsme silma kaugusele. M-Sport Fordil on koos 96 punkti.

Autoralli MM-sari jätkub 9.-12. mail Portugalis.

Reede:

Ott Tänak (Hyundai) kihutas kogu reede hommiku neljandal positsioonil. Katsetel näitas ta vastavalt neljandat, kolmandat, viiendat ja taas neljandat aega.

"Oli kuidagi raskem kui Montes, aga saime hakkama," oli eestlase napp kommentaar ja võrdlus ainsa ralliga sel aastal, kus masinad on veidi ka asfaldil veerenud. Kuigi tema rehvivalik erines konkurentidest - vaid viis rehvi ja kõik pehmed -, siis selle otsusega jäi ta rahule.

Reede hommikul näitas kõige paremat minekut esimeselt positsioonilt startinud Thierry Neuville (Hyundai), kes võitis neljast kiiruskatsest kolm ja haaras lõunapausiks Elfyn Evansi (Toyota) ees 8,6-sekundilise edu.

Nende kahe ja Tänaku vahele mahtus ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota, +21,5), kes võrdluses Tänakuga oli kolme katsel nobedam ja haaras eestlase ees 15,8-sekundilise edu. Tänakust aga vaid 4,3 sekundi kaugusele sättis end parim M-Sport Fordi sõitja Adrien Fourmaux.

Kuuendal katsel tabas Neuville'i esimene tagasilöök, kui ta sõitis kivile otsa ja kahjustas oma auto ratast. Seetõttu hakkas rehv veljelt maha tulema ja belglane loovutas põhikonkurent Evansile täpselt kümme sekundit ehk edu sulas ei rohkem ega vähem kui 0,1 sekundile.

Teist korda selle ralli juures näitas esikolmikuaega Tänak, kes kaotas Evansile vaid kahe sekundiga. "Esimest korda sel nädalalõpul oleme pisut konkurentsivõimelised. Mõned väikesed parandused olid abiks," lausus ta.

Päeva eelviimasel katsel suutis Evans Neuville'i 1,7 sekundiga edestada ja see tähendas, et Toyota piloot tõusis ka üldliidriks. "Ausalt öeldes olen väga pettunud, sest see on midagi, mida oleks saanud vältida," sõnas belglane eelmise katse kivi kohta.

"Ülesõidul oli pisut raskusi motivatsiooni leidmisega. Ma tean, et võin sõita kiiremini, aga mul ei jagu usaldust ja kui pole usaldust, siis võin teha vea, nii et pean võtma aeglasemalt."

Päeva viimasel katsel suutsid Evans ja Neuville oma ajad niimoodi sättida, et laupäeva alustavad mõlemad täiesti võrdselt positsioonilt. Kahe katsevõiduga lõpetas päeva Ogier, kes oli pikal katsel teistest selgelt parem ja jõudis liiderduole reede õhtuks vaid 6,6 sekundi kaugusele.

Tänak sõitis kogu päeva kokkuvõttes neljandal kohal, aga möönis, et nägi päeva jooksul progressi. "Viimased kolm katset oleme sõitnud ühtlaselt," lausus ta pärast kaheksandat katset. "Raske on suruda, aga oleme näidanud ühtlast sõitu. Mitte suurepärast, aga paremat kui hommikul."

Seis 8. katse järel: 1. Neuville 1:05.15,3, 1. Evans 1:05.15,3, 3. Ogier +6,6, 4. Tänak +41,1, 5. Fourmaux +52,7, 6. Katsuta +1.37,8, 7. Mikkelsen +2.37,8, 8. Munster +3.07,3.

Laupäev:

Laupäeva hommikul suuri draamasid ei olnud. Katsetel esinesid vahelduvad olud ja kõik sõitjad haarasid kuue rehvi seas kaasa ka kaks vihmarehvi.

Parimat minekut näitas taas Thierry Neuville (Hyundai), kes suutis kolmel katsel oma peakonkurent Elfyn Evansit (Toyota) edestada ja korra sõideti välja sama aeg. Igatahes asus belglane lõunapausiks 4,7 sekundiga plussi. "Meil oli sel ringil hea rehvitaktika ja hoidsime rehve hästi," sõnas Neuville.

Kuigi pärast reedet ei olnud neist kaugel ka Sebastien Ogier (Toyota), siis hoolimata ühest teenitud katsevõidust ta kahele esimesele läheneda ei suutnud ja lõunapausiks venis kaotus Neuville'ile 11,3 sekundile.

Kümnendal katsel äärekivisse sõitnud, aga suuremast jamast siiski pääsenud Ott Tänak (Hyundai) suutis neljanda koha heitluses Adrien Fourmaux'st (Ford) veidi kiirem olla. Kui reede õhtuks lahutas neid 11,6 sekundit, siis laupäeva pärastlõunaks 14,2 sekundit.

Kohe esimesel pärastlõunasel katsel tabas sõitjaid keset katset vihm ja see segas kaarte. Pehmeid rehve eelistanud Toyotad panid täkkesse, aga Neuville kaotas aega ja ka üldliidripositsiooni Evansile.

"Mõistagi sõidavad nad [Toyota piloodid] teistel rehvidel," kommenteeris belglane aegu võrreldes. "Ma püüdsin ja üritasin kõvasti. Teadsin, et kaotame aega, aga üritasime seda võimalikult vähe kaotada. Saab olema raske [aega tagasi võita]."

Järgmisel katsel pingutas Neuville aga kõvasti ja tõusis omakorda 2,3 sekundiga esimeseks. "Kui saime teada, et katse lõpus võib tulla vihma, siis panime lihtsalt gaasi põhja," lausus ta. "Tundub, et meil pole seni optimaalset rehvivalikut, aga pingutame kõvasti."

Neuville suutis võita ka päeva kaks viimast katset ja seega noppida väärtuslikud 18 punkti, kuna tänavuse punktisüsteemi järgi jagatakse esimesed punktid juba laupäeva õhtul. Seda muidugi juhul, kui masin ka pühapäeval finišisse jõuab.

"Meil oli suurepärane päev! Hoolimata rehvivalikust pärastlõunal suutsime esikohta kaitsta," lausus Neuville. "Peame jätkama võitlust, säilitama selle enesetunde ja tegema õiged rehvivalikud. Täna ei olnud lihtne ilma ennustada, aga eks näis, mis homme saab."

Päeva lõpetas teisena Evans. "On olnud tore, hea päev, hea sõit," sõnas Toyota sõitja. "Ei suutnud Thierryga päris sammu pidada. Jätkan sõitmist, loodetavasti langetan mõned head rehvivalikud ja püüan anda endast parima."

Kahest esimesest ei jäänud kaugele ka Ogier. "Üritasime terve päeva nii kõvasti kui suutsime, aga sellest ei piisanud," sõnas kaheksakordne maailmameister. "Kuid minu jaoks oli see hea päev. Kaotus tuli kahjuks eilsest ja seda võis arvata, aga üritame homme uuesti."

Kogu ralli neljandal kohal sõitnud Tänak lõpetas sel positsioonil ka laupäeva õhtul, mis toob talle kümme punkti.

Kui arvestada teenitud punktid juurde - aga tegelikult peavad sõitjad selleks ka pühapäeval lõpetama -, siis oleks Neuville'il 85, Evansil 76, Fourmaux'l 54, Tänakul 43 ja Ogier'l 37 punkti.

Pühapäeval saab punkte pühapäevase võistluspäeva eest. Seitse paremat teenivad punkte süsteemi järgi seitse - kuus - viis - neli - kolm - kaks - üks. Lisaks märksa traditsioonilisemad punktikatse punktid ehk viis - neli - kolm - kaks - üks.

Seis 16. katse järel: 1. Neuville 2:09.46,0, 2. Evans +4,9, 3. Ogier +11,6, 4. Tänak +1.15,5, 5. Fourmaux +1.35,4, 6. Katsuta +2.14,2, 7. Mikkelsen +4.00,8, 8. Munster +4.56,3.

Pühapäev:

Teisel pühapäevasel katsel juhtus rohkem kui senisel rallil kokku. Liider Thierry Neuville (Hyundai) sõitis teelt välja vastu puud ning Elfyn Evans (Toyota) vastu valli ja tegi pirueti. Mõlemad pääsesid küll üsna kiirelt jätkama ja kaotasid parematele pisut üle paarikümne sekundi, mis kergitas liidriks Sebastien Ogier' (Toyota).

Nii hästi ei läinud Adrien Fourmaux'l (M-Sport Ford), kes lõhkus lõikamist takistava elemendile otsa sõitmisel parema esiratta ja pidi seda tee kõrval parandama. Hiljem jõudis prantslane siiski finišisse.

Parimat aega näitas sel katsel Ott Tänak (Hyundai), kel oli endal samuti väga tõsine moment, aga õnneks pääses eestlane sellest puhtalt.

"Moment?! It was a bit more than a moment!"



Heart-in-mouth stuff for @OttTanak on SS18, but he got away with it and is the leading Hyundai driver in the Super Sunday standings in P.#CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/fkXKnY2wdv — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) April 21, 2024

Punktikatsel teenis maksimumi oma auto korda saanud Fourmaux, kelle järel oli Tänak teine. Ogier näitas punktikatsel kolmandat aega ja teenis kokkuvõttes rallivõidu.

Ralli lõpptulemused: 1. Ogier 2:40.23,6, 2. Evans +9,7, 3. Neuville +45,8, 4. Tänak +58,6, 5. Katsuta +1.55,5, 6. Mikkelsen +4.01,0, 7. Munster +5.11,0, 8. Grjazin (RC2) +9.21,3, 9. Rossel (RC2) +9.59,5, 10. Pajari (RC2) +10.22,7.

Pühapäev: 1. Katsuta 30.18,9, 2. Tänak +1,8, 3. Ogier +7,1, 4. Mikkelsen +18,9, 5. Evans +23,5, 6. Munster +33,4, 7. Neuville +1.04,5.

Punktikatse: 1. Fourmaux 8.01,7, 2. Tänak +3,8, 3. Ogier +5,0, 4. Katsuta +6,7, 5. Evans +8,3, 6. Mikkelsen +9,9, 7. Munster +20,0, ..., Neuville +32,5.

Eelvaade:

Hooaja neljas etapp tähendab esimest täiemõõdulist asfaldirallil, kus tuleb kolme päeva jooksul läbida 20 katset kogupikkusega 283,28 km. Reedel on kavas kaheksa (119,74 km), laupäeval samuti kaheksa (108,76 km) ja pühapäeval neli kiiruskatset (54,78 km).

Kuigi tegemist on asfaldiralliga, siis on pidamine siiski üsna vahelduv ja teekate ei pruugi olla püsivalt puhas. Samuti mängivad oma rolli muutuvad ilmaolud, hüpekad ja mõned väga kiired teelõigud.

Ralli, mille keskus asub Zagrebis, esimene päev on ühtlasi pikim ja erineb laupäevast ka selle poolest, et päeva keskel on üksnes rehvivahetustsoon, kuid enne pea 120 km jagu katsete läbimist teeninduspargi abi kasutada ei saa.

Horvaatia MM-ralli toimub alates 2021. aastast. Esimene kord võitis prantslane Sebastien Ogier, teine kord soomlane Kalle Rovanperä ja mullu kõmbri Elfyn Evans. Ott Tänak oli esimesel korral neljas ja kahel järgneval korral teine.

"Horvaatia on tore asfaldiralli. Pidamist on vähe ja teekate võib minna üsna prügiseks, aga samal ajal on palju väikseid hüpekaid ja pimedaid kurve," lausus Hyundai sõitja ralli eel.

"Neil päevil on asfaldiralli kalendris üsna haruldane, meil on neid aastas vaid paar tükki ja see teeb selle eriliseks. Oleme Monte Carlos juba asfaldil sõitnud ja tunne polnud liiga halb, ralli lõpus jõudsime vajalikule juba üsna lähedale."

"Peame seda kogemust kasutama, saama auto tasakaalu, et haare oleks võimalikult hea; kui me seda suudame, siis on meil Horvaatia ralliks vajalik saavutatud," tähtsustas eestlane.

"Tahame kindlasti hästi esineda, nii et loodetavasti saame algusest peale hea tunde kätte. Vajame muredevaba võistlust ja lõppkokkuvõttes võitleme alati võidu nimel."

Lisaks Ott Tänakule ja Martin Järveojale sõidavad Horvaatias eestlaste osalusega rallipaaridest ka Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) ja Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford Fiesta Rally3).

Neljapäeval toimunud testikatsel näitas parimat minekut Ogier (1.55,7), kellele järgnesid Evans (1.56,4), MM-sarja üldliider Theirry Neuville (1.57,1) ja Tänak (1.57,1).

Rally1 stardinimekiri

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

9. Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wiydaeghe Hyundai

13. Gregoire Munster - Louis Louka Ford

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Ford

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

Ajakava

Reede:

SS1 Krašic - Sošice 1 23,63 km 9.28 NEUVILLE

SS2 Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 9,48 km 10.41 EVANS

SS3 Ravna Gora - Skrad 1 10,13 km 11.39 NEUVILLE

SS4 Platak 1 16,63 km 12.47 NEUVILLE

SS5 Platak 2 16,63 km 15.45 NEUVILLE

SS6 Ravna Gora - Skrad 2 10,13 km 16.58 EVANS

SS7 Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 9,48 km 18.16 OGIER

SS8 Krašic - Sošice 2 23,63 km 19.09 OGIER

Laupäev:

SS9 Smerovišce - Grdanjci 1 15,72 km 8.31 FOURMAUX

SS10 Stojdraga - Gornja Vas 1 20,77 km 9.24 OGIER

SS11 Vinski Vrh - Duga Resa 1 8,78 km 11.05 NEUVILLE

SS12 Pecurkovo Brdo - Mrežnicki Novaki 1 9,11 km 12.03 NEUVILLE

SS13 Smerovišce - Grdanjci 2 15,72 km 15.31 EVANS

SS14 Stojdraga - Gornja Vas 2 20,77 km 16.24 NEUVILLE

SS15 Vinski Vrh - Duga Resa 2 8,78 km 18.05 NEUVILLE

SS16 Pecurkovo - Mrežnicki Novaki 2 9,11 km 19.02 NEUVILLE

Pühapäev:

SS17 Trakošcan - Vrbno 1 13,15 km 8.08 KATSUTA

SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14,24 km 9.35 TÄNAK

SS19 Trakošcan - Vrbno 2 13,15 km 11.23 KATSUTA

SS20 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (PK) 14,24 km 14.15 FOURMAUX