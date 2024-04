James juhtis Lakersi play-off'i, Kings sai magusa revanši

Põhihooaja viimases mängus Pelicansist jagu saanud Lakers pidi sel korral mängima võõrsil, kuid suutis teisel veerandil saavutada 14-punktilise eduseisu, mis paisus kolmandal veerandil 18 punkti peale. Otsustaval veerandil kaevas kodumeeskond end kaotusseisust välja ja jõudis Zion Williamsoni juhtimisel neli minutit enne mängu lõppu viigini.

Esimese play-in mängu võitja selgus tasavägises lõppheitluses, kuid Lakersil õnnestus minut enne mängu lõppu ühega ette minna. Siis jättis Pelicans nurka vabaks D'Angelo Russelli, kes tabas külmavereliselt võõrustaja pingi ees kaugviske.

Lakers seejärel enam eduseisu ei loovutanud ja realiseeris 110:106 (26:34, 34:16, 23:26, 27:30) võiduga läänekonverentsi seitsmenda koha. Play-off'is kohtuvad nad Denver Nuggetsiga, kes mullu Lakersi konverentsifinaalis konkurentsist lülitas.

"Nad on tiitlikaitsjad. Me mõistame, kui keerulised meie vastasseisud varem olnud on. Nad teevad meie jaoks asja väga keeruliseks, aga me proovime samaga vastata," ütles LeBron James.

James skooris 23 punkti ning lisas üheksa lauda, üheksa korvisöötu, kolm vaheltlõiget ja kaks blokki. Anthony Davis abistas 20 punkti ja 15 lauapalliga, olulise kolmese tabanud Russell panustas 21 silmaga. Zion Williamson viskas Pelicansi eest lausa 40 punkti, kuid lahkus otsustaval veerandil vigastuse tõttu.

Sacramento Kings alustas kohtumist Golden State Warriorsiga hästi ning läks juba avaveerandil kümnega juhtima, kuid poolajaks jõudis Warriors nelja punkti kaugusele. Kolmandal veerandil sai Kings aga taaskord hoo sisse ning läks 16 punktiga juhtima.

Otsustaval veerandil Kings vastasele võimalust ei andnud ning võttis valju kodupubliku ees mulluse play-off'i seeria eest magusa revanši, lõpetades 118:94 (31:22, 23:28, 26:37, 18:27) võiduga Warriorsi hooaja.

Kings tabas 18 kaugviset 46,2-protsendilise täpsusega, kaheksa tükki tabanud Keegan Murray oli 32 punktiga üleplatsimees. Leedulane Domantas Sabonis tegi hea esituse, lõpetades kohtumise 16 punkti, 12 lauapalli ja seitsme korvisööduga. De'Aaron Fox lisas 24 silma.

Stephen Curry tabas kolm kaugviset ja viskas 22 punkti, kuid teised tiimikaaslased üle 16 silma ei suutnud. Viimastel hooaegadel vigastustega heidelnud Klay Thompson veetis platsil 31 minutit, kuid ei suutnud kümne pealeviskega punktiarvet avada.

Kings jäi võiduga play-in turniiril ellu ning kohtub nüüd Pelicansiga võimaluse eest minna vastamisi läänekonverentsi esinumbri Oklahoma City Thunderiga.

Play-in turniir jätkub ööl vastu neljapäeva idakonverentsi mängudega, Philadelphia 76ers võõrustab Miami Heati ning Henri Drelli koduklubi Chicago Bulls võõrustab Atlanta Hawksi. Esimese vastasseisu võitja läheb otse edasi, kaotaja mängib Bulls - Hawks kohtumise võitjaga.