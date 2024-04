Martin Dorbek: polnud küll ilus mäng, kuid võit on võit

"Finaalis tuleb meile vastu EuroCupi võistkond ja loodan, et pakime saali täis. Põhihooaja mängud jäid üks-üks, see on tõsiasi, aga finaal on üks mäng ja seal võib kõike juhtuda," analüüsis eesolevat finaali Martin Dorbek.

"Prometei on väga kõva sats, aga me mängime ikkagi Eesti-Läti liiga kuldmedali peale. Selge on see, et see on suur mäng ja kus seda paremas kohas pidada, kui Unibet Arenal, mis on sisuliselt meie koduväljak. Loodan, et meid tuleb toetama täissaal," lisas Kalevi kapten.

Mida võtavad kalevlased poolfinaalist endaga kaasa finaali? "Võib-olla see üks kaotus võttis meilt pinged maha. Eneseusk on meil kogu aeg võistkonnas olnud ja seda näitas ka poolfinaalseeria. Võõrsil jäime väga raskesse seisu, aga kodus tuli ikkagi ära. Polnud küll ilus mäng, kuid võit on võit," ütles Dorbek.

Kalevi ja Prometei vaheline finaal leiab aset sel laupäeval Unibet Arenal.