Monte Carlos kogetu annab Tänakule järgmiseks ralliks lootust

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Horvaatia MM-ralliga. Hooaja neljas etapp on esimene täiemõõduline asfaldiralli sel aastal.

"Horvaatia on tore asfaldiralli. Pidamist on vähe ja teekate võib minna üsna prügiseks, aga samal ajal on palju väikseid hüpekaid ja pimedaid kurve," lausus Hyundai sõitja Ott Tänak.

"Neil päevil on asfaldiralli kalendris üsna haruldane, meil on neid aastas vaid paar tükki ja see teeb selle eriliseks. Oleme Monte Carlos juba asfaldil sõitnud ja tunne polnud liiga halb, ralli lõpus jõudsime vajalikule juba üsna lähedale."

"Peame seda kogemust kasutama, saama auto tasakaalu, et haare oleks võimalikult hea; kui me seda suudame, siis on meil Horvaatia ralliks vajalik saavutatud," tähtsustas eestlane.

"Tahame kindlasti hästi esineda, nii et loodetavasti saame algusest peale hea tunde kätte. Vajame muredevaba võistlust ja lõppkokkuvõttes võitleme alati võidu nimel."

Tänak hoiab MM-sarjas kolme etapi järel 33 punktiga neljandat kohta. Tema võistkonnakaaslane Thierry Neuville on aga 67 punktiga liider.

"Horvaatia on üks kõige nõudlikumaid asfaldirallisid, kus olen võistelnud. Palju on pimedaid kurve ja hüpekaid - midagi, mis on asfaldiralli puhul väga ebatavaline," kirjeldas belglane.

"Mulle Horvaatia pakutav väljakutse meeldib: katsete profiil ning kiirus koos laiade ja kitsaste katsetega loob unikaalse võistluse. Vihma korral on teed väga sarnased Belgia teedele, nii et see tagaks meie jaoks tuttava olukorra."

"Auto seadistus peab olema ideaalne nii märja kui ka kuiva ilma jaoks, sest ilm on etteaimamatu ja kui paneme seadistusega mööda, siis kaotame enesekindluse," lisas ta.

"Ma sooviks Horvaatias pjedestaalile jõuda: kolme hulgas lõpetamine on tähtis sarja liidrikoha säilitamiseks. Meie suurim eesmärk on püüda poodiumi kõrgeimat astet."

Horvaatia MM-ralli peetakse 18.-21. aprillil. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.