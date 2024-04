Saalijalgpallikoondise peatreeneri eesmärk on EM-il eelringist edasi saada

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä on seadnud eesmärgiks, et Eesti koondis pääseks esimest korda Euroopa meistrivõistluste eelturniirilt edasi. Selleks on järgmisel nädalal vaja edestada kaht meeskonda alagrupis, kus Eesti vastasteks on Küprosel lisaks väljakuperemeestele ka Andorra ja Põhja-Iirimaa.

Eelmisel nädalal avalikustas jalgpalliliit need 14 mängijat, kes mahtusid Mikko Kytölä ja teda treeneripingil aitavate Ville Sihvoneni, Dmitri Skiperski ja Madis Rajando valikusse.

"See nimekiri võib muutuda vaid juhul, kui mõni nimekirjas olev mängija ei saa vigastuste või muude asjaolude tõttu osaleda," sõnas Kytölä.

Koondis koguneb eeloleval pühapäeval Tallinnas, teeb seal viimase treeningu ja lendab Küprosele, kus 9.-12. aprillini peetakse kolm mängu.

14 mängija väljavalimisel olid peatreeneri sõnul olulised mitmed aspektid. "Sealhulgas kogemused, mängijate mitmekülgsus, kiire kohanemisvõime uute nõudmistega, esitused koondise laagrites, koondise mängudel, aga ka liigamängudel," sõnas peatreener.

Sel hooajal superkarika võitnud, karikavõistlused võitnud ja kevadel ka meistriks tulnud Sillamäe FC NPM Silmetist mahtus koondisesse vaid üks mängija. Samas on pooled mängijad Sillamäele karikavõistluste poolfinaalis ja meistrivõistluste finaalis alla jäänud FC Bunker Partnerist.

Peatreeneri jaoks oli see juhuslik kokkusattumus. "Me ei uuri mängijaid nende klubi järgi, vaid kui üksikisikuid, nii et selles mõttes on klubide esindatuse osakaal mõneti juhuslik. Pikemas perspektiivis on aga rõhk nende klubide mängijate valikul, kes teevad oma igapäevatöös head tööd ja on loonud mängijatele kvaliteetse keskkonna. Kahtlemata on ka Silmet selline suurepärast tööd tegev klubi ning neilt on juba välja kasvanud mitu lootustandvat noormängijat, kellest saab lähiaastatel suure tõenäosusega koondise selgroog. Mul oli väga hea meel näha sel hooajal nii Silmetit kui ka mõnda teist meeskonda arendamas organiseeritud rünnakute poolt ja omaks võtmas ründavamat mängustiili."

Üks, mis Eesti saalijalgpalliringkondades palju küsimusi tekitas, oli finaalseerias ja ka koondisemängudes silma paistnud 18-aastase Silmeti mängija Roman Bažkovi eemalejäämine lõppvalikust. "Mul on hea meel kuulda, et meie spordiala ümber on kirg ja arutelu! Usun, et Roman koos mitme teise Silmeti mängijaga on Eesti saalijalgpalli tulevik, kui nad jätkavad sama head tööd kui seni – ja ma olen väga kindel, et nad seda teevad. Ma arvan, et nende aeg tuleb rahvusvahelisel areenil ilmselt üsna pea. Kuid praegu langes valik just nende 2 väravavahi ja 12 väljakumängija kasuks, kes said koondise kutse, ja usun, et sellel meeskonnal on hetkel suurim potentsiaal Eesti saalijalgpallis ajalugu teha," rääkis peatreener.

Eesti on alagrupis kolmanda asetusega

Eesti (Euroopa reitingu 47. koht) on valikturniiri A-grupis kolmanda asetusega. Kõrgemal on Küpros (39.), kellele on Eesti ainsa kohtumise kaotanud (2015 – 1:4), ja Andorra (43.), kellele on Eesti kaotanud kõik viis senipeetud mängu (2013 – 3:4, 2016 – 2:3, 2:4, 2022 – 1:5, 2:3). Madalaimast valikutopsist loositi gruppi Põhja-Iirimaa (50.), kellega Eesti varem kohtunud ei ole.

Mikko Kytölä iseloomustas vastaseid järgmiselt: "Oleme uurinud kõiki vastaseid, keskendudes praegu peamiselt Küprosele. Võõrustajad on alagrupis kõrgeima asetusega ja nende mängijad paistavad silma heade tehniliste võimetega. Nad on võimelised palli valdama, seega peame jääma kannatlikuks ja uskuma oma kaitsestandarditesse. Näen, et hea võitlusega kaitses ja lihtsustatud ründetaktikaga, sealhulgas heade kiir-standardolukordade lahendamisega, on meil hea võimalus avada turniir positiivse tulemusega.

Andorra mängijatel on palju samu omadusi mis küproslastel, ka nende tugevuseks on tehnilised aspektid. Võib-olla jääb neil veidi puudu kaitsekorraldusest ja füüsilisest aspektist, kuid kindlasti on meile ka turniiri teine mäng tõeline väljakutse.

Meie viimane vastane Põhja-Iirimaa on hakanud senisest rohkem saalijalgpalli arendama, kuid siiski tundub, et enamik mängijaid on pärit peamiselt jalgpallist. Nad on võitlejad ja neil on koosseisus mõned huvitavad mängijad.

Üldiselt võib öelda, et rahvusvahelisel tasemel kohtab vaid vastaseid, kes mängivad kõvasti ja kes mängivad oma riigi eest – ja selles aspektis peame olema teistest üle."

Peatreener on seadnud võistkonnale eesmärgiks jõuda kahe parema hulka. "Meie peamine eesmärk on jõuda põhiturniiri mängudele. Loomulikult on meie eesmärk samal ajal arendada oma mängu ja saada koos uusi võistkonnamängu kogemusi."

Pärast seda kui Mikko Kytölä detsembris ametisse astus, on Eesti koondis kuuest kontrollmängust võitnud kaks, ühe viigistanud ja kolm kaotanud. Aasta lõpus Taanis peetud turniiril viigistati Leeduga 3:3, kaotati Lätile 1:4 ning Gröönimaaga mängiti 2:4 ja 5:3. Veebruari alguses mängiti kodus Moldovaga 4:2 ja 3:11. Lisaks on olnud koondisel kaks laagrit.

Moldovaga mängus vääriti võitu

"See on muidugi väga lühike aeg millegi uue loomiseks, kuid usun, et meil on õnnestunud astuda esimesi samme konkurentsivõimelise ja tugeva rahvusmeeskonna suunas. Mulle on meeldinud mängijate vastukaja ja pühendumus ning arvan, et see on kasvamise alustamiseks kõige olulisem," ütles 39aastane Eesti koondise peatreener.

Magusaima võidu on eestlased soomlase käe all saanud veebruari alguses Kiilis, kus Euroopa reitingus 23. kohal olevat Moldovat võideti 0:2 kaotusseisust 4:2. "Saalijalgpallis suudavad autsaiderid üllatada tugevaid meeskondi üksikutes mängudes. Olime esimeseks mänguks Moldova vastu rohkem valmistunud, näitasime suurt võitlust ja väärisime võitu. Teine mäng, mille 3:11 kaotasime, oli seevastu meie jaoks tõeline saalijalgpalli õppetund ja ka sellest tuleb õppida," lausus treener.

Seni on Eesti saalijalgpallikoondis osalenud EM-i valikturniiridel kuuel korral ja kaotanud kõik 17 mängu.

Eesti - Moldova, 03.03.2024. Autor/allikas: Janek Eslon

Eesti koondis EM-i eelvalikturniiriks

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner (63 mängu / 2 väravat)

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting (8/0)

Väljakumängijad

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC Qarabag (33/4)

Igor Vassiljev (26.12.1989) – Tallinna FC Bunker Partner (32/3)

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Qarabag (31/5)

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (25/5)

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu vald/Ravens Futsal (24/0)

Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner (20/5)

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC Qarabag (19/6)

Marek Naal (10.01.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (17/5)

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner (14/8)

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner (12/0)

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet (10/0)

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Futsal Mad Max (FIN; 6/2)

Peatreener: Mikko Kytölä

Abitreenerid: Ville Sihvonen, Madis Rajando, Dmitri Skiperski

Arst: Pavel Putškov

Mänedžer: Freddy Karpov



A-alagrupi mängude graafik

Mängitakse Küprosel Nicosias.



Teisipäev, 9. aprill

11.00 Küpros - Eesti

15.30 Andorra - Põhja-Iirimaa



Kolmapäev, 10. aprill

11.00 Küpros - Põhja-Iirimaa

15.30 Eesti - Andorra



Neljapäev, 12. aprill

11.00 Andorra - Küpros

15.30 Põhja-Iirimaa - Eesti



B-gruppi kuuluvad Austria, Bulgaaria, Iisrael, San Marino. Mängitakse 11. kuni 14. aprillini Austrias Einstadtis.



C-gruppi kuuluvad Malta, Šotimaa, Šveits, Gibraltar. Mängitakse 10. kuni 13. aprillini Šveitsis Bernis.

Igast alagrupist pääseb edasi kaks paremat. Põhiturniiril osaleb kokku 40 meeskonda. Leedu ja Läti on 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste korraldajatena finaalturniirile pääsme juba lunastanud.