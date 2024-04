Edasipääsuta jäänud Eesti kaotas ka Andorrale viimase minuti väravast

Avapoolaja lõpus 0:1 kaotusseisu jäänud Eesti viigistas teise poolaja kaheksandal minutil, kui penalti realiseeris Denis Vnukov.

20,2 sekundit enne lõppu lõid andorralased võiduvärava, saates palli "lendava väravavahiga" võiduväravat jahtinud Eesti tühja väravasse.

Pealelöögid olid Eesti kasuks 25:15.

A-alagrupi avavoorus kaotas Eesti teisipäeval Küprosele 1:0 kaotusseisust viimase minuti väravast 1:2 ja Andorra võitis 0:1 kaotusseisust viimase minuti väravast Põhja-Iirimaad 3:2. Varasemad viis omavahelist mängu oli Eesti Andorrale kaotanud.

Kolmapäevases esimeses kohtumises alistas Küpros Põhja-Iirimaa 3:2 (3:1).

Kahe vooru järel on tabeli tipus täisedu kuue punktiga Küpros ja Andorra, kes on endale edasipääsu põhiturniirile taganud. Eestil ja Põhja-Iirimaal on punktiarve avamata.

Neljapäeval on turniiril puhkepäev. Reedel mängivad Küpros ja Andorra ning Eesti ja Põhja-Iirimaa.

Edasipääsulootused kaotanud Eesti eesmärk on viimases voorus saada vähemalt viigipunkt, sest seitsmendat korda Euroopa meistrivõistluste valikturniiril mängiv Eesti on seni kaotanud kõik 19 kohtumist.

Eesti koondis EM-i eelvalikturniiril

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner (65 mängu / 2 väravat)

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting (10/0)

Väljakumängijad

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC Qarabag (35/4)

Igor Vassiljev (26.12.1989) – Tallinna FC Bunker Partner (34/3)

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Qarabag (33/5)

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (27/5)

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu vald/Ravens Futsal (26/0)

Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner (22/5)

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC Qarabag (21/6)

Marek Naal (10.01.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (19/5)

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner (16/10)

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner (14/0)

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet (12/0)

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Futsal Mad Max (FIN; 8/2)

Peatreener: Mikko Kytölä

Abitreenerid: Ville Sihvonen, Madis Rajando, Dmitri Skiperski

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Arst: Pavel Putškov

Mänedžer: Even Laanemaa

A-alagrupi mängude graafik

Mängitakse Küprosel Nicosias.

Teisipäev, 9. aprill

11.00 Küpros - Eesti 2:1 (0:1)

15.30 Andorra - Põhja-Iirimaa 3:2 (1:1)

Kolmapäev, 10. aprill

11.00 Küpros - Põhja-Iirimaa 3:2 (3:1)

15.30 Eesti - Andorra 1:2 (0:1)

Reede, 12. aprill

11.00 Andorra - Küpros

15.30 Põhja-Iirimaa - Eesti