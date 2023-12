Saalijalgpallikoondis alustab Balti- ja Põhjamaade karikaturniiri

Balti- ja Põhjamaade saalijalgpalli karikal osalevad Eesti, Läti, Leedu, Taani, Norra ja Gröönimaa, kes on jagatud kahte kolmeliikmelisse alagruppi: Baltimaade alagruppi ja Põhjamaade alagruppi.

Eesti mängib ühes alagrupis Leedu ja Lätiga, kes on alustanud valmistumist 2026. aasta saalijalgpalli EMiks, mis toimub nende kodumaal. Esimese alagrupimängu peab Eesti teisipäeval, 12. detsembril, kui vastamisi minnakse Leedu koondisega ning päev hiljem, 13. detsembril ootab eestlasi Läti. Mõlema mängu algusaeg on Eesti aja järgi kell 17.45.

Eesti saalikoondise peatreenerina debüüti tegev Mikko Kytölä on võistluse eel põnevil ja motiveeritud. "Eesti koondise juhendamine on mulle suur au. Olen põnevil, et kohtun esimest korda mängijatega ja saan nendega alustada ühist teekonda. Eeldan, et üksteise tundma õppimine vajab veidi aega, seega on karikavõistlus alguseks suurepärane võimalus," ütles Kytölä.

Kytölä lisas, et võistlusele minnakse eesmärgiga koguda infot hetkeseisu kohta ja tutvustada mängupildiliselt enda mõtteid. "Meie eesmärgiks on tutvustada olulisi taktikalisi kontseptsioone ja teha esimesi samme oma mängu arendamisel – seda nii kaitses kui ründes. Neli eelseisvat mängu annavad meile väärtuslikku teavet meie hetkeseisu kohta ja toovad esile valdkonnad, mis vajavad lähitulevikus tähelepanu. Seda ka selleks, et olla võistlusvalmis aprillis toimuvas Euroopa meistrivõistluste eelvoorus," rääkis peatreener.

Karikavõistluste poolfinaalidesse pääsevad mõlema alagrupi kaks paremat koondist, kolmandad kohad mängivad omavahel 5.–6. koha mänge. Võistluse mängude otsepilti on võimalik jälgida DBU Futsal Liga Youtube'i kanalilt.

Eesti saalijalgpallikoondise koosseis 12. detsembril algavaks turniiriks:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner (57 mängu/2 väravat)

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting (3/0)



Väljakumängijad

Maksim Goncharov (11.07.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet (5/0)

Igor Vassiljev (26.12.1989) – Tallinna FC Bunker Partner (27/3)

Erki Mõttus (15.01.1997) – Tartu vald Ravens Futsal (7/1)

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu vald Ravens Futsal (18/0)

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (20/4)

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet (5/0)

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Smsraha (26/2)

Jelissei Zahharov (04.05.2001) – Jõhvi FC Phoenix (2/1)

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet (3/0)

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu vald Ravens Futsal (20/1)

Joonas Kartsep (13.11.1997) – Tartu vald Ravens Futsal (8/0)

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Futsal Mad Max (FIN; 0/0)

Peatreener: Mikko Kytölä

Abitreenerid: Ville Sihvonen, Madis Rajando, Dmitri Skiperski

Arst: Pavel Putškov

Mänedžer: Freddy Karpov