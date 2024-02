Galerii | Eestil teiseks kohtumiseks Moldovaga enam jaksu ei jagunud

"Nädalane laager ja eilne mäng võtsid mängijatelt palju füüsilist ja vaimset jõudu ning täna oli väga raske," tunnistas Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiriks valmistuva Eesti saalijalgpallikoondise treener Dmitri Skiperski pärast pühapäevast Tallinnas Sõle spordihallis peetud mängu.

Positiivse poole peale jäi kaotusemängus treeneri sõnul see, et Eesti eest lõid väravad noored mängijad. Kui kaks väravat löönud Roman Bažkov oli olnud resultatiivne juba aasta lõpus Taani turniiril, siis Raul Männi lõi oma koondise debüütvärava. Seisul 3:10 sai oma esimesed mänguminutid koondises ka noor väravavaht Artjom Tihhonov.

Külaliste kasuks lõi koguni kuus väravat Cristian Obada. Ta on ka Moldova meistriliiga selle hooaja edukaim väravakütt: 12 vooruga on ta löönud meistrivõistluste liidri Chisinau Clic Media eest 36 väravat. Üks tabamus kanti viie mehe arvele, kusjuures esimese poolaja lõpusekunditel lõi külaliste väravavaht Oleg Chitoraghi palli "lendava väravavahiga" mänginud Eesti tühja väravasse, lüües poolaja lõppseisuks 6:1.

Euroopa reitingus on Moldova 23. ja Eesti 47. kohal. Läbi aegade on Eesti ja Moldova kohtunud neljal korral, Moldova on võitnud kahel korral, ühe korra on võitnud Eesti ja korra on jäänud kohtumine viiki.

Enne aprillikuist EM-i valikturniiri seisab Eestil ees veel üks treeninglaager märtsis. Eelvalikturniiril on Eesti vastasteks A-alagrupis Andorra, Põhja-Iirimaa ja Küpros. Põhivalikturniirile pääseb igast alagrupist kaks paremat.

Eesti - Moldova mängudes osalenud Eesti koondislased

Eesti koondis. Autor/allikas: Liisi Troska/EJL





Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner, 63 mängu / 3 löödud väravat

Artjom Tihhonov (16.03.2007) – Viimsi FC, 1/0

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting, 8/0

Väljakumängijad

Igor Vassiljev (26.12.1989) – Tallinna FC Bunker Partner, 32/3

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Bunker Partner, 25/5

Aleksei Titenok (28.02.1990) – Tallinna FC Bunker Partner, 6/3

Marek Naal (10.01.1993) – Tallinna FC Bunker Partner, 17/5

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner, 14/8

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner, 12/0

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC, 33/4

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC, 31/5

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC, 19/6

Maksim Goncharov (11.07.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet, 10/0

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet, 10/0

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet, 8/3

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet, 6/1

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu vald Ravens Futsal, 24/0

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Futsal Mad Max (FIN), 6/2

Peatreener: Mikko Kytölä

Abitreenerid: Ville Sihvonen, Madis Rajando, Dmitri Skiperski

Arst: Pavel Putškov

Mänedžer: Freddy Karpov