Skiperski: mõistagi oleks hea mängida kodus

Eesti sattus loosi tahtel A-alagruppi Põhja-Iirimaa, Andorra ja Küprosega. Ükski neljast riigist pole avaldanud soovi turniiri korraldada. "Eks selle turniiri läbiviimisega oleks palju sekeldamist ning ka kõikidele nõuetele vastavat saali pole lihtne leida. Kui ükski jalgpalliliit ei soovi seda teha, määrab UEFA korraldaja 5. veebruaril toimuva loosiga," rääkis Raadio 4 saates Sportklub Eesti koondise abitreener Dmitri Skiperski.

Skiperski sõnul oleks koondise seisukohalt hea muidugi mängida kodupubliku ees. "Siis saaks kasvõi mängijad lihtsamalt töölt ära," ütles treener. Teatavasti on Eestis saalijalgpallikoondislastel reeglina põhitöö, mille kõrvalt treenimas ja mängimas käiakse.

Kolme alagrupikaaslast iseloomustades nentis Skiperski, et nõrgimast loosipotist alagruppi sattunud Põhja-Iirimaa tasemest palju ei teata ja nendega mängitud ei ole. Kõige rohkem on Eesti mänginud teisest tugevusgrupist A-alagruppi loositud Andorraga, kellele on kaotatud kõik viis (2013 - 3:4, 2016 - 2:3, 2:4, 2022 - 1:5, 2:3) kohtumist. "Samas on need mängud olnud tasavägised ja Andorra on võidetav vastane. Küpros on nii reitingult kui ka tasemelt alagrupi favoriit," ütles treener. Küprosega on Eesti kohtunud korra 2015. aastal ja kaotanud 1:5.

Eesti treenerite tiimil seisab vastastest põhjalikuma ülevaate saamine veel ees. "Nende koondiste kontrollmänge ei ole kavas kohapeale vaatama minna, kuid tänapäeval on enamik mänge internetis kättesaadavad, nii et vastaste tugevustest ja nõrkustest ei peaks olema keeruline ülevaadet saada," sõnas Skiperski.

Eesti lähimad kontrollmängud seisavad Kiili ja Sõle spordihallis ees juba veebruarikuu esimesel nädalavahetusel, kui vastaseks on Moldova, kes on märksa tugevam kui Eesti EM-i alagrupikaaslased. Kui Moldova on Euroopa reitingus 23. kohal, siis A-alagruppi kuuluvate meeskondade reitingukoht jääb vahemikku 39. (Küpros) kuni 49. (Põhja-Iirimaa). Eesti on reitingus 47. ja Andorra 43. kohal.

Enne Moldovaga mänge on Eesti koondislased kutsutud esmaspäeval algavasse laagrisse. Koondisesse on kutsutud ka mitu mängijat, keda koondise soomlasest peatreener Mikko Kytölä ei saanud kaasa võtta aasta lõpus toimunud kontrollturniirile Taanis. Laagrikutse sai 27 meest, Tallinna tuleb laagrisse 19 mängijat. "Kuna ühele mängule saab üles anda kuni 14 mängijat, siis tõenäoliselt mängime Moldova vastu mänge eri päevadel veidi erinevates koosseisudes," ütles Skiperski.

Eesti ja Moldova on saalijalgpallis kohtunud kahel korral. 2015. aasta jaanuaris Poolas lõppes sõpruskohtumine 3:3 (3:2). 2022. aasta aprillikuus Moldovas peetud MM-i valikturniiril sai Moldova Eestist jagu 2:0 (2:0).

Lisaks veebruarikuisele laagrile on Eesti koondisel plaanis ühiskogunemine 17.-21. märtsini.

EM-i eelturniirid peetakse vahemikus 8. kuni 17. aprillini. B-alagruppi kuuluvad Iisrael, Bulgaaria, Austria ja San Marino ning C-alagruppi Šveits, Malta, Gibraltar ja Šotimaa. Igast alagrupist saab põhiturniirile kaks paremat.

2026. aasta Euroopa meistrivõistlused peetakse Lätis ja Leedus.

Treeninglaagris osalevad saalijalgpallikoondislased

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner, 61 mängu / 3 löödud väravat

Mihhail Timošenko (13.08.1985) – Viimsi FC, 6/0

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting, 7/0

Väljakumängijad

Igor Vassiljev (26.12.1989) – Tallinna FC Bunker Partner, 30/3

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Bunker Partner, 23/5

Aleksei Titenok (28.02.1990) – Tallinna FC Bunker Partner, 5/3

Marek Naal (10.01.1993) – Tallinna FC Bunker Partner, 15/5

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner, 12/5

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner, 10/0

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC, 31/4

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC, 30/5

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC, 17/5

Maksim Goncharov (11.07.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet, 9/0

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet, 9/0

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet, 7/1

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet, 5/0

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu vald Ravens Futsal, 22/0

Erki Mõttus (15.01.1997) – Tartu vald Ravens Futsal, 11/1

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Futsal Mad Max (FIN), 4/2

Peatreener: Mikko Kytölä

Abitreenerid: Ville Sihvonen, Madis Rajando, Dmitri Skiperski

Arst: Pavel Putškov

Mänedžer: Freddy Karpov