Selgus Moldova saalijalgpallikoondise koosseis mänguks Eestiga

2011. aastast Moldova saalijalgpallikoondist juhendava Vladimir Vusatîi valikul mahtusid koondisesse väravavahid Oleg Chitoroaghî (Chisinau CS Burevestnik) ja Artiom Cubani (Chisinau FC Nistru Futsal) ning väljakumängijad Valeriu Gurgurov, Constantin Burdujel, Cristian Obadă, Cristian Crasnov, Leonid Podlesnov, Sergiu Țîmpeu, Vladimir Vasilevschi, Adrian Lașcu, Ion Covali (kõik FC Clic Media), Sergiu Tacot (FC Nistru Futsal) ja Andrei Negara (CS Burevestnik).

Üheksa mängijaga koondises esindatud FC Clic Media on Moldova meistriliiga liider. Kui seljataga on üle poole hooajast ehk 20 voorust 12, on nad kogunud 10 võidu ja 2 viigi eest 32 punkti. Koondisesse kuuluvad vaid esikolmiku meeskondade esindajad: FC Nistru Futsal on 29 punktiga teine ja CS Burevestnik 24 punktiga kolmas.

Cristian Obadă on 36 löödud väravaga meistriliiga edukaim väravakütt. Teisel kohal on selles arvestuses 27 väravaga Nistru brasiillasest leegionär Fabio Souza De Farias ning kolmandal 18 tabamusega Sergiu Tacot.

Euroopa reitingus 47. kohal olev Eesti koondis valmistub aprillikuus toimuvaks 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste eelvalikuturniiriks. Reitingus 23. kohta hoidev Moldova on koha põhituriiril, 40 meeskonna hulgas juba taganud.

Andorraga, kes on eelturniiril üks Eesti alagrupivastastest, pidas Moldova eelmise aasta lõpus Chisinaus kaks tasavägist sõpruskohtumist. Esimene mäng võideti 2:1 (videokokkuvõte), teine kaotati 1:2 (videokokkuvõte).

Eesti ja Moldova on seni kohtunud kahel korral. 2015. aasta jaanuaris Poolas Tychys peetud nelja riigi turniiril jäi Eesti - Moldova mäng 3:3 (3:2) viiki. Tol korral lõi Eesti kasuks kaks väravat Maksim Aleksejev, kes jättis koondisega hüvasti 2019. aastal, lüües 33 kohtumisega 11 tabamust. Praegu lööb ta väravaid esiliigas Kopli City FC ridades. Ühe värava lõi tolles mängus Eesti kasuks praegu klubijalgpalli Tallinna FC Bunker Partneris mängiv Pavel Rubel, kes viimati mängis koondises 2022. aasta kevadel. Moldova kasuks lõid tolles kohtumises värava Adrian Lașcu, Sergiu Tacot ja Cristian Obadă, keda peaks nüüd nägema ka Eesti publik.

2022. aasta aprillikuus kohtusid Moldova ja Eesti Chisinaus 2024. aasta MMi eelvalikturniiril. Siis jäi 2:0 (kogu mängu video, videokokkuvõte) peale Moldova, kes võitis täiseduga turniiri ja pääses järgmisele etapile. Tollasest Moldova koondisest on Eestisse tulemas üheksa mängijat, sealhulgas esimese poolaja 13. ja 18. minutil värava löönud Adrian Lașcu ja Andrei Negara.

Eesti - Moldova maavõistlusmängud peetakse 3. veebruaril Kiili spordihallis ja 4. veebruaril Tallinnas Sõle spordihallis. Mõlemad kohtumised algavad kell 14.