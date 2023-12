Saalijalgpallikoondis pidi Läti paremust tunnistama

Kohtumise esimesel poolajal pani Läti Eesti surve alla ning eestlaste peamine rõhk läks vastaste käikude kinnipanemisele. Kuigi Eesti puurilukk Mark Boskin näitas mängus suurepäraseid tõrjeid, tõi kõrge pressing Lätile tulemuse juba viiendal minutil, kui Andžejs Mickevics väravani jõudis, vahendab jalgpall.ee.

Läti duubeldas edu 13. minutil, kui eestlaste pallikaotuse järel võitis vastane palli ning värava all vabaks jäetud Janis Pastarsisel piisas vaid ühest puutest, et pall võrku saata. Niisiis läks Eesti vaheajale 0:2 kaotusseisus.

Teine poolaeg algas nii nagu esimene: domineerivamaks meeskonnaks sai Läti. Eestile pakuti mitmeid võimalusi vahet vähendada, kuid sihini jõuti alles 30. minutil, kui karistuslöögile järgnenud olukorrast sahistas võrku Maksim Babjak. Vastasel oli aga kiirelt vastus olemas ning kaheväravalise edu kindlustas meeskonnale kohtumises teise tabamuse löönud Mickevics. Lõpptabamuse vormistamine jäi 37. minutil Artjoms Troickis hooleks.

Eesti koondise peatreener Mikko Kytölä sõnul oli karikavõistluste teine kohtumine tunduvalt keerulisem kui avamäng Leedu vastu. "Oli näha ja tunda, et mängijad on füüsiliselt väsinud. Teisest küljest tean, et mängijad said väsimuse ja vastasega hästi hakkama: pole lihtne võistelda meeskonna vastu, kes paneb kõrge pressi peale, on kogu aeg liikuv, nooruslik ja energiline," sõnas juhendaja.

"Meil oli mitu head võimalust, et kohtumine 2:2 viigistada või isegi lüüa 3:2 värav, aga me polnud piisavalt valmis, et neid võtmemomente realiseerida – ja see on järjekordne õppetund meile," lisas Kytölä. "Peamise sõnumina edastasin mängijatele riietusruumis, et pole vaja veel pead norgu lasta. Mulle meeldib näha positiivset energiat ka siis, kui me oleme 0:2 taga, sest saalijalgpallis on kõik võimalik ja küllaltki lihtsalt muudetav. Mängijad võtsid mu sõnumi omaks, me jätkasime ja andsime Lätile hoolimata kaotusest kõva võitluse."

Eesti edasine saatus karikavõistlustel on veel lahtine, kuid ükskõik, milliseid mänge nädalavahetusel mängima ei minda, on peatreeneri sõnul oluline nendeks maksimaalselt taastuda.

Eesti on hetkel kogunud kahe mängu järel ühe punkti. Kas Eesti jõuab oma alagrupis kahe parema meeskonna hulka ning liigub edasi poolfinaali või tuleb mängida 5.–6. koha mängu, selgub neljapäeval, kui omavahel kohtuvad Eesti alagrupikaaslased Läti ja Leedu.

Turniiri võitja selgub pühapäeval, 17. detsembril.