Eesti saalijalgpallikoondis alustab EM-eelringi Küprose vastu

Eesti mängib ühes alagrupis Põhja-Iirimaa, Andorra ja Küprosega. Esimene alagrupimäng peetakse teisipäeval, 9. aprillil kell 11, kui vastamisi minnakse Küprose koondisega. Kolmapäeval, 10. aprillil kell 15.30 ootab eestlasi Andorra. Viimane alagrupikohtumine mängitakse reedel, 12. aprillil kell 15.30 Põhja-Iirimaaga. Mängude otsepildi vahendamisest annab jalgpalliliit teada esimesel võimalusel.

Alagrupis on Eestile kõige tuttavam vastane Andorra, kellega ajaloos on vastamisi mindud viiel korral – kõigis kohtumistes on võidutsenud Andorra. Viimati kohtuti maavõistlusmängus 2022. aastal, mil Eesti jäi vastasele alla tulemusega 2:3. Eestlaste mõlema tabamuse eest kandis hoolt Maksim Babjak.

Küprosega on Eesti kohtunud ühel korral, seda 2015. aastal MM-valikturniiril, kus tuli tunnistada vastase 4:1 paremust. Eesti auvärava kirjutas enda nimele Kristjan Paapsi. Põhja-Iirimaaga Eesti saalikoondis varasemalt vastamisi läinud ei ole.

Saalijalgpalli Euroopa meistrivõistluste turniiril osaleb kokku 48 koondist. Lisaks finaalturniiri võõrustajariikidele Lätile ja Leedule pääsevad põhiturniirile otse edasi 34 kõige kõrgema koefitsiendiga meeskonda, ülejäänud põhiturniirile pääsejad selgitatakse välja 12 meeskonna vahel eelringis. Eelturniirilt pääsevad edasi alagruppide kaks parimat, kelle jaoks jätkub võistlus detsembris.