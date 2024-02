Eesti saalijalgpallurid hakkavad EM-i valikturniiri pääset püüdma Küprosel

Kuna ükski neljast 25. jaanuaril toimunud loosimisel A-alagruppi sattunud meeskonnast - Küpros (Euroopa reitingu 39.), Andorra (43.), Eesti (47.) Põhja-Iirimaa (50.) - ei soovinud vabatahtlikult eelvalikturniiri korraldada, määras Euroopa jalgpalliliit UEFA korraldaja loosiga. Esmaspäeval toimunud loosi tulemusel sai korraldajaks Küpros.

Oma alagrupivastastest ei ole Eesti seni kohtunud Põhja-Iirimaaga. Andorrale on Eesti viis korda kaotanud: 2013. aastal EM-i valikturniiril Andorra la Vellas 3:4 ning lisaks veel sõpruskohtumistes 2016. aastal Eestis 2:3, 2:4 ja 2022. aastal võõrsil 1:5, 2:3. Küprosele on Eesti kaotatud ainsa omavahelise mängu (2015. aastal MM-i valikturniiril Nicosias 1:4).

Eesti on sel hooajal pidanud kuus kontrollmängu, neist võitnud kaks, ühe viigistanud ja kolm kaotanud. Aasta lõpus Taanis peetud turniiril viigistati Leeduga 3:3, kaotati Lätile 1:4 ning Gröönimaaga mängiti 2:4 ja 5:3. Veebruari alguses mängiti kodus Moldovaga 4:2 ja 3:11.

Küpros on sel hooajal pidanud kaks mängu kodus detsembri keskel Austriaga, esimene viigistati 1:1, teine kaotati 0:5.

Andorra mängis detsembri keskel võõrsil Moldovaga 1:2 ja 2:1 ning veebruari alguses samuti võõrsil Türgiga 0:0 ja 3:5.

Põhja-Iirimaa on selle hooaja ainsad koondisemängud pidanud oktoobris Šotimaal, kus nad alistasid sealse koondise 2:1 ja 4:0.

Kokku alustab eelvalikturniirilt 12 meeskonda. B-alagruppi kuuluvad Iisrael (38.), Bulgaaria (41.), Austria (46.) ja San Marino (48.). C-alagrupi turniiril osalevad Šveits (40.), Malta (44.), Gibraltar (45.) ja Šotimaa (49.).

Valikturniiri mängud peetakse vahemikus 8.-17. aprillini ja igast alagrupist pääseb põhivalikturniirile kaks paremat meeskonda. Põhivalikturniiril on 40 meeskonda jagatud 10 alagruppi ja nende mängud, mis peetakse süsteemis kodus-võõrsil, algavad detsembris.

Eestile on see seitsmes kord osaleda EM-i valikturniiril. Seni on turniiridelt kogutud vaid kaotusi: 2009/2010 Sofias kaotati Lätile 0:5, Bulgaariale 0:4 ja Armeeniale 5:8, 2011/2012 kaotati Skopjes Gruusiale 0:8, Makedooniale 2:6 ja Inglismaale 2:3, 2013/2014 mängiti Andorra la Vellas Andorraga 3:4, Iisraeliga 2:5 ja Rootsiga 0:2, 2015/2016 jäädi Kaunases alla Gruusiale 3:6, Leedule 2:5 ja Šveitsile 5:7, 2017/2018 kaotati Jelgavas Lätile 2:4, Armeeniale 1:5 ja Saksamaale 4:5, 2020/2022 mängiti taas Jelgavas, siis oli alagrupis kolm meeskonda ning Eesti kaotas Lätile 1:6 ja Taanile 2:4.

Euroopa meister selgitatakse 2026. aastal välja 13. korda ja esimest korda on finaalturniiri korraldajaid kaks: Läti ja Leedu. Finaalturniir toimub 16 meeskonna osavõtul 18. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2026. aastal ning mängud toimuvad 10 000 pealtvaatajat mahutavatel Riia staadionil Arena Riga ja Kaunase staadionil Žalgiris Arena. Lisaks kandideerisid finaalturniiri läbiviijaks Bakuu, Antverpen, Pariis ning Espoo/Tampere.

Euroopa meistriks meeste saalijalgpallis on tulnud seitse korda Hispaania (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), kaks korda Itaalia (2003 ja 2014) ja Portugal (2018 ja 2022) ning korra Venemaa (1999).

Esimesel, 1996. aasta finaalturniiril osales kuus meeskonda. Seejärel oli viiel turniiril (2001-2007) osalejaid kaheksa, viiel korral (2010-2018) oli osalejaid 12 ja alates 2022. aasta turniirist on osalejaid 16.