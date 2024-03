Selgus Eesti saalijalgpallikoondis EM-i eelvalikturniiriks

Eesti koondise treenerid valisid välja need 14 mängijat, kes esindavad Eestit aprillikuus Küprosel toimuval Euroopa saalijalgpallimeistrivõistluste eelvalikturniiril.

Koondisesse kutsuti mängijaid kuuest klubist, pooled ehk seitse koondise mängijat on Tallinna FC Bunker Partnerist.

9.-12. aprillini Küprosel toimuval turniiril on Eesti vastaseks Küpros (9. aprill), Andorra (10. aprill) ja Põhja-Iirimaa (12. aprill).

Kui Põhja-Iirimaaga Eesti varem kohtunud ei ole, siis Küprosele kaotati 2015. aastal 1:4 ning Andorrale 2013. aastal 3:4, 2016. aastal 2:3 ja 2:4 ja 2022. aastal 1:5 ja 2:3.

Sel hooajal on Eesti koondis kuuest kontrollmängust võitnud kaks, ühe viigistanud ja kolm kaotanud. Aasta lõpus Taanis peetud turniiril viigistati Leeduga 3:3, kaotati Lätile 1:4 ning Gröönimaaga mängiti 2:4 ja 5:3. Veebruari alguses mängiti kodus Moldovaga 4:2 ja 3:11.

Eesti koondise treener Dmitri Skiperski ütles ETV+ hommikuprogrammis "Kofe+2, et Eesti koondise miinimumeesmärk on saada eelvalikturniiril oma grupis teine koht. See tähendaks pääsu järgmisse ringi ehk põhiturniirile, kuhu igast kolmest eelvalikturniiri alagrupist saab kaks paremat.

Seni on Eesti osalenud kuuel EM-i valikturniiril, kust on kirja saadud 17 kaotust.



13. Euroopa saalijalgpallimeistrivõistluste finaalturniir peetakse 2026. aasta alguses Lätis ja Leedus.



Eesti koondis EM-i eelvalikturniiriks



Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner (63 mängu / 2 väravat)

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting (8/0)

Väljakumängijad

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC Qarabag (33/4)

Igor Vassiljev (26.12.1989) – Tallinna FC Bunker Partner (32/3)

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Viimsi FC Qarabag (31/5)

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (25/5)

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu vald/Ravens Futsal (24/0)

Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner (20/5)

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC Qarabag (19/6)

Marek Naal (10.01.1993) – Tallinna FC Bunker Partner (17/5)

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner (14/8)

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner (12/0)

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet (10/0)

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Futsal Mad Max (FIN; 6/2)

Peatreener: Mikko Kytölä

Abitreenerid: Ville Sihvonen, Madis Rajando, Dmitri Skiperski

Arst: Pavel Putškov

Mänedžer: Freddy Karpov