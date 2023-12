Saalijalgpallikoondise uueks peatreeneriks nimetati soomlane

Eesti Jalgpalli Liidu saalijalgpalli tehnilise juhi Teet Allase sõnul sooviti saalikoondisele anda uue peatreeneri toomisega uus start. "Peatreeneri otsimine sai alguse soovist tuua meie saalikoondise treeneritele ja mängijatele uus hingamine ja leidsime, et Mikko ja Ville on selleks õiged inimesed. Mikko on olnud väga heal tasemel mängija, Ville on justkui motivaator-treener ning nad mõlemad on alustanud just sealt kohast, kus oleme meie praegu," selgitas Allas.

"Püüame nende teadmised ja kogemused Eesti saalikoondise juures maksimaalselt ära kasutada ning lisaks kõigele kasvatada enda meeskonnas võitjamentaliteeti," lisas Allas.

39-aastane Kytölä esindas mängijana 11 hooajal Soome tippklubi Kampuksen Dynamo (KaDy) meeskonda, kelle ridades võitis ta viis Soome meistritiitlit. Neist viimasel, 2022/23 hooajal tegutses Kytölä klubi juures mängijava treenerina. KaDy-ga on ta osalenud ka viiel korral UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga mängudes. Lisaks Soome klubile on Kytölä mänginud Itaalia kõrgliigaklubides Menegatti Metalli C5, Futsal Tridentina ja Gruppo Fassina.

Soome saalikoondist on Kytölä esindanud 114 kohtumises, kus ta sai kirja 41 väravat. Muuhulgas on Kytölä pärjatud mitmel hooajal Soome parima saalijalgpalluri tiitliga, 2013. aastal teenis ta 27 tabamusega saaliliiga parima väravaküti tiitli.

Treeneritööga alustas Kytölä koduklubi juures 2008. aastal, pärast mida on ta juhendanud nii KaDy noortevõistkondi kui saalijalgpalli naiskonda ja meeskonda. Lisaks oli Kytölä olnud peatreener ASD Gruppo Fassina U-17 meeskonnas ning abitreener Holstin Dynamo U-12 vanuseklassi noormeeste juures. Muuhulgas on Kytölä lõpetanud Jyväskylä ülikoolis magistriõpingud.

Abitreeneri kohale asunud 49-aastane Ville Sihvonen on juhendanud peatreenerina Soome saaliliigas võistlevaid Someran Voimati ja Golden Futsal Team meeskondi ning olnud abitreener HIFK saalimeeskonna juures. Aastatel 2010–2022 oli Sihvonen abitreener Soome saalikoondises, kellega jõuti 2022. aasta Euroopa meistrivõistlustel esimest korda ajaloos esikaheksasse.

Mängijana on Sihvonen kroonitud korra Malmin Ponnistajat ridades ning kahel korral Golden Futsal Teamiga Soome meistriks saalijalgpallis. Lisaks neile klubidele on Sihvonen esindanud Vantaan Veturi Valo meeskonda. Saalikoondist esindas ta 33 mängus ning lõi kolm väravat.

Koostöö mõlema soomlasega on esialgu kokku lepitud kuni 2024. aasta aprilli lõpuni. Lisaks Kytöläle ja Sihvonenile juhendavad koondist abitreenerid Madis Rajando ja Dmitri Skiperski.

Eesti saalikoondise esimesed kohtumised uue peatreeneri käe all mängitakse 12.–17. detsembrini Taanis Hjørringis toimuval Baltic-Nordic Cupil, kus 1. alagruppi kuuluvad Taani (Euroopa reitingu 32.), Gröönimaa (-) ja Norra (35.) ning 2. alagrupis on Eesti (47.), Läti (27.) ja Leedu (33.).

Alagruppides kahe parema hulka pääsenud meeskonnad selgitavad poolfinaalpaaridest medalimängudesse pääsejad. Alagruppide kolmandad meeskonnad mängivad kaks 5.-6. koha mängu.