Hooaega tagasihoidlikult alustanud kahekordne MVP säras kolme kodujooksuga

Aastatel 2015 ja 2021 National League'i kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Harper ei saanud Philadelphia Philliesi hooaja neljas esimeses mängus 11 katsel kordagi jooksma (üks walk), aga säras siis teisipäeval 9:4 võidumängus Cincinnati Redsi üle võimsalt, kui sai kirja kolm kodujooksu, nende seas üks grand slam ehk kodujooks olukorras, mil kõigil pesadel on mängija.

Harper sai karjääri jooksul teist korda ühes mängus kirja kolm kodujooksu ning tõi koju karjääri parimat tähistavad kuus jooksjat. Grand slam oli 31-aastasele seitsmekordsele Tähtede mängul osalejale seitsmendaks. "Tal oli väga hea päev, seda oli uskumatu näha," rääkis teisipäeval Philliesi eest eduka debüüdi teinud söötja Spencer Turnbull. "On väga äge näha, kui mängijatel on kuum käsi, eriti veel selliselt. Ma ei unusta seda kunagi."

American League'is on ainsana kaotuseta jätkavaks tiimiks neli mängu võitnud Detroit Tigers, National League'is on nelja võiduga alustanud Milwaukee Brewers ja viiega Pittsburgh Pirates. Tugevalt on alustanud ka New York Yankees, kes võitis esimest korda pärast aastat 1992 oma hooaja esimesed viis mängu, aga kaotas teisipäeval siis 0:7 Arizona Diamondbacksile.

Sel MLB hooajal on suurimateks tiitlisoosikuteks Los Angeles Dodgers ja Atlanta Braves. Dodgers panustas enne hooaja algust mängijate lepingutesse enam kui miljard dollarit, meelitades 700 miljonit väärt lepinguga enda ridadesse pesapalli suurima staari Shohei Ohtani, aga ka söötjad Yoshinobu Yamamoto ja Tyler Glasnow' ning väljakumängija Teoscar Hernandeze. Ala suurtest staaridest kuuluvad meeskonda veel näiteks Mookie Betts ja Freddie Freeman.

Braves on viimasest kolmest mängust kaotanud kaks, sealjuures jäädi teisipäeval 2:3 alla selle hooaja üheks nõrgimaks tiimiks peetavale Chicago White Soxile, kellele oli see esimeseks võiduks. Sealjuures oli Atlantal kaheksandas voorus 1:2 kaotusseisus olles ühe väljas lööjaga pesad täis, aga Austin Riley murulähedane löök vasakule tõi tulemuseks double play.

Braves toetub jätkuvalt oma tähtedele Matt Olsonile ja Ronald Acuna Jr.-ile. Mullu National League'i kõige väärtuslikuma mängija auhinna teeninud Venetsueela äss on viie mänguga saanud kirja kuus run'i; numbrite poolest on kõige võimsama hooaja alguse teinud Dodgersi shortstop Betts, kellel on juba kirjas 14 jooksu, 11 RBI-d ja viis kodujooksu (liiga järgmised parimad on vastavalt üheksa, kümme ja neli), aga sealjuures on Dodgers mänginud juba ka kaheksa kohtumist ehk kaks-kolm enam kui teised võistkonnad. Võite on Los Angelese tiimil kuus.