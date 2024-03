MLB mullune finalist püstitas hooaja avamängus rekordi

Eelmisel sügisel finaalseerias Texas Rangersi paremust tunnistama pidanud Diamondbacks alustas tänavust hooaega kodus ning juhtis Rockiese vastu pärast teist seeriat 2:1.

Rockies avas teises seerias küll punktiarve, kuid Diamondbacks näitas kolmandas seerias taset, kui üle kodupesa jõudis lausa 14 jooksjat. Tegemist on MLB pika ajaloo parima seeriaga hooaja esimeses mängus. Diamondbacks võitis kohtumise 16:1.

Rekordilises seerias käis löömas 18 mängijat, kellest 13 panid palli mängu. Silmapaistev on ka see, et Arizona tegi seda ilma ühegi home run'ita ning lausa viis mängijat panid palli mängu kahel korral. Corbin Carroll sai kaks korda esimesse pessa jalutada, sest viskaja seeria läks lõhki.

Mängu resultatiivseim lööja oli Lourdes Gurriel, kes põrutas avaseerias ka ühe home run'i. Gurriel käis löömas viis korda ning pani palli mängu kolmel korral, tuues viis tiimikaaslast koju. Diamondbacksi ainsa punkti eest hoolitses Brendan Rodgers, kelle löök tõi Ryan McMahoni koju.

MLB põhihooaeg sai tegelikult alguse juba 20. märtsil, kui Los Angeles Dodgers Lõuna-Koreas toimunud mängus San Diego Padrese alistas. Korduskohtumises teenis Padres aga suureskoorilise 15:11 võidu.