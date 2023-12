Jaapani sporditäht sõlmis ajaloo tulusaima lepingu

29-aastane Ohtani mängis viimased kuus hooaega Los Angeles Angelsi ridades, kuid tema leping klubiga sai läbi tänavuse hooaja järel. Viskaja (pitcher - toim) positsioonil tegutseval Ohtanil mängijateturul huvilistest puudust ei olnud, seda vaatamata asjaolule, et ta vigastas augustis enda viskekäe küünarliigest.

Lisaks Ohtani senisele koduklubile Angelsile jahtisid jaapanlase allkirja teiste seas Toronto Blue Jays, San Francisco Giants ja Chicago Cubs, kuid parima pakkumise tegi hoopis Los Angeles Dodgers, kellega Ohtani sõlmis kümne aasta pikkuse lepingu koguväärtusega 700 miljonit USA dollarit ehk 650 miljonit eurot.

Senine rekordleping kuulus jalgpallur Lionel Messile, kes teenis aastatel 2017 kuni 2021 Barcelonas mängides 674 miljonit dollarit. Põhja-Ameerika spordiliigade rekordit hoidis enda käes Ameerika jalgpallur Patrick Mahomes 503 miljoni USA dollari suuruse lepinguga.

"Tegemist on ainulaadse ja ajaloolise lepinguga ajalooliselt hea mängija jaoks," ütles Ohtani esindaja Nez Balelo oma avalduses. "Shohei on väga põnevil, et saab olla osa Dodgersi organisatsioonist. Ta struktureeris oma lepingu nii, et see peegeldaks mõlema poole pühendumust pikaajalisele edule."