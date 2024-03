Maailma ühe enimteeniva sportlase tõlk varastas temalt miljoneid

29-aastane Ohtani saabus Jaapani kõrgliigast MLB-sse 2018. aastal ning temast sai kiirelt üks pesapalli silmapaistvamaid sportlasi, sest on võimekas nii söötja kui lööjana, haruldane mitmekülgsus, mida enne jaapanlast demonstreeris kõige kõrgemal tasemel ja sellise järjepidavusega vaid Babe Ruth ligi sada aastat tagasi.

Detsembris sõlmis Ohtani kümne-aastase ja 700 miljonit dollarit väärt lepingu Los Angeles Dodgersiga, mis on suurim taoline leping profispordi ajaloos. Jaapani täht räägib inglise keelt, aga on USA-s elades suhelnud peamiselt läbi oma tõlgi Ippei Mizuhara, kes on Ohtanit saatnud juba üle kümne aasta. Lisaks tõlgitööle on Mizuhara täitnud ka Ohtani isikliku assistendi rolli, Los Angeles Angelsis oli ta ka võistkonna palgal.

Sel nädalal kirjutas ESPN aga, et Mizuhara on Ohtani pangakontolt teinud vähemalt 4,5 miljoni dollari suuruses väljamakseid ühele kihlveokontorile. California on üks vähestest USA osariikidest, kus spordikihlveod on seadusega keelatud.

ESPN kirjutab, et pärast Dodgersi kolmapäevast Lõuna-Koreas toimunud hooaja avamängu kutsusid võistkonna juhid kokku mängijate koosoleku ja andsid mõista, et meedias ilmub peatselt üks negatiivne lugu, mille peale palus Mizuhara vabandust ja tunnistas, et tal on hasartmängusõltuvus. ESPN-i sõnul sai Ohtani alles siis aru, mis on juhtunud, vallandas seejärel Mizuhara ning pöördus neljapäeval ka politseisse.

Mizuhara rääkis ESPN-ile, et hakkas panustama 2021. aasta lõpus, aastaga oli ta kaotanud enam kui miljon dollarit. "Olen panustamises kohutav ja ei tee seda enam kunagi. Ma ei võitnud kunagi raha. Kaevasin endale augu ja see läks järjest suuremaks, tekkis lumepalliefekt," sõnas ta.