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Pesapalliajaloo edukaim debüüt tipnes kolme kodujooksuga

Teised alad
Joshua Baez
Joshua Baez Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Teised alad

Joshua Baezist sai laupäeval esimene mängija, kes pesapalli profiliigas MLB oma debüüdil löönud kolm kodujooksu.

St. Louis Cardinalsi Bostonist pärit 23-aastane uustulnuk on tänavu MLB tütarliigades olnud suurepärases hoos, kui oli enne kutset Cardinalsi esindusmeeskonda AAA ehk astme võrra madalamal tasemel 34 löödud kodujooksuga edukaim mängija.

Cardinals ei liigu tõenäoliselt play-off'i kursil ja on sel hooajal debüüdi andnud juba üheksale mängijale, aga Baeziga oodati nõnda kaua MLB omapäraste reeglite tõttu: alates laupäevast kuni hooaja lõpuni tütarliigadest esindusmeeskonda edutatud mängijad ei saa kaasa lüüa piisavalt paljudes mängudes, et käesolev hooaeg läheks kirja nende debüüthooajana. See tähendab, et kui Baez on ka järgmisel aastal väga heas hoos, võib ta järgmisel hooajal konkureerida MLB aasta uustulnuka auhinnale ja selle võitmine annaks Cardinalsile talendikorjes ehk draft'is ühe lisavaliku.

Laupäeval tegi Baez Cardinalsi eest Chicago Cubsi vastu oma MLB debüüdi ning virutas juba esimese talle visatud söödu 450 jala kaugusele - kaugemale on oma debüüdil kodujooksu löönud vaid Jason Heyward ja Aaron Judge -, kodujooksu sai ta kirja ka teist ning kolmandat korda kodupesal seistes. Ükski teine pesapallur pole oma MLB debüüdil sellega hakkama saanud.

Baezi debüüti oli Chicago Wrigley Fieldile vaatama tulnud 30 tema lähikondlast, kaasa arvatud ema. "See on ebareaalne, ma ei suuda oma emotsioone praegu sõnadesse panna. Täitsin just oma unistuse," rääkis Baez ajalooliselt eduka mängu järel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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