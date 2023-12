Dodgers sõlmis veel ühe Jaapani tähega suure lepingu

10. detsembril sõlmis 29-aastane Shohei Ohtani spordiajaloo tulusaima lepingu, mis jätab ta Dodgersi ridadesse järgmiseks kümneks aastaks. Lepingu koguväärtus on jahmatav 700 miljonit USA dollarit ehk 650 miljonit eurot.

Reedel kirjutas ESPN, et Dodgers ei ole aga suurejoonelist kulutamist lõpetanud ning klubi sõlmis Yoshinobu Yamamotoga lepingu, mille pikkus on 12 aastat ning koguväärtus 325 miljonit dollarit ehk ligi 300 miljonit eurot. Lisaks peab Los Angeles maksma Jaapani klubile Orix Buffaloesile veel 50,6 miljonit dollarit.

25-aastane Yamamoto on enda profikarjääris mänginud vaid koduses liigas ning paremakäeline viskaja on viimasel kolmel aastal valitud ka liiga parimaks mängijaks. Lisaks on ta võitnud kolm järjestikust parima viskaja auhinda.

Põhjus, miks jaapanlane polnud varem MLB-sse läinud, oligi tema vanus - MLB klubid peavad noorematele välismängijatele andma väiksemaid amatöörlepinguid, kuid see piirang kaob 25 aasta vanuselt. Väidetavalt tegi talendikas viskaja valiku Dodgersi, New York Yankeesi ja New York Metsi vahel. Kokku jahtisid tema allkirja vähemalt seitse klubi.

MLB eelhooaeg algab veebruari lõpus, põhihooaeg saab alguse märtsis.