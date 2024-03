Verstappen jäi Ferrari pidupäeval kiirelt raja äärde

Eelmisel hooajala ainsa mitte Red Bullis töötava sõitjana etapivõiduni jõudnud Sainzi saavutuse teeb erilisemaks asjaolu, et vaid kahe nädala eest käis ta pimesooleoperatsioonil ja pidi seetõttu Saudi Araabia etapi vahele jätma.

"See oli tõesti väga hea sõit. Tundsin end väga hästi," lausus hispaanlane. "Loomulikult pisut kangena ja füüsiliselt polnud see kõige kergem, aga mul oli õnne, et sõitsin enamjaolt üksi, sain oma tempo, rehvide ja kõigega hakkama. See polnud just kõige raskem võistlus."

Sainzi ohtlikuimaks konkurendiks osutus teisest reast startinud Leclerc, aga kuna Mercedese piloot George Russell sõitis võistluse lõpus vastu seina, siis lõpetati virtuaalse turvaauto taga, mis tegi Sainzi päeva hõlpsamaks.

Pjedestaali madalaimale astmele mahtus McLareni sõitja Lando Norris (+5,904), kelle järel tuli teist etappi järjest neljandaks võistkonnakaaslane Oscar Piastri (+35,770).

Red Bulli piloot Sergio Perez lõpetas sõidu viiendana (+56,309), aga alates eelmisest aastast üheksa etappi järjest esikohale jõudnud Verstappen pidi juba neljandal ringil piduririkke tõttu katkestama.

Suitsev Red Bull Autor/allikas: SCANPIX / AP

Parimalt positsioonilt startinud hollandlane sõnas, et tegutses stardist alates praktiliselt vaid käsipiduri toel. "Seetõttu tunduski mõnes kurvis, et autoga on väga veider sõita," lausus ta. "Ta oli väga nipsakas."

Viimase 26 etapi jooksul jäi Red Bull esikohata alles teist korda. Eelmine juhtus mullu Singapuris, kus oli taas parim Sainz.

MM-sarja kokkuvõttes säilitas Verstappen siiski 51 punktiga liidrikoha, aga Leclerc (47) ja Perez (46) ei jää kaugele. Avaetapi Bahreinis kolmandana lõpetanud Sainz kerkis neljandaks (40).

Vormel-1 sari jätkub aprilli esimesel nädalal Jaapanis Suzuka ringrajal.