Selver/TalTech sammus kindlalt finaali

Matthew Aubrey oli võitjate parim 12 punktiga (+7), Marx Aru arvele jäi 11 silma (+8) ja Tristan Täht panustas üheksa punktiga (+6). Selveri vastuvõtt oli 56% ja rünnakuid lahendati 61-protsendiliselt, blokiga teeniti seitse punkti ja servil löödi 10 ässa ja eksiti samuti 10 servil, vahendab Volley.ee.

"Täna servisime hästi, millest teises kohtumises puudu jäi. Pärast eelmist mängu võtsime seda nagu kaotust ja oli selline äratuskell meile. Aga suutsime siis ka kehva mänguga võita. Täna olime agressiivsed ja oma kodus on ikka hea mängida. Finaaliks peame aga juurde panema, ükskõik, kes sealt vastu tuleb," rääkis Selver/TalTechi kapten Andri Aganits.

Pärnu edukaimaks tõusis kaheksa punktiga (-1) Andrus Raadik, seitse punkti (+0) lisas Tony Tammiksaar ja kuus silma (-2) Toms Švans. Pärnu vastuvõtt oli 40% ja rünnak 35%, blokiga saadi kuus ja serviga kolm punkti (13 viga).

"Selver/TalTech on kvaliteetsem meeskond. Meiega võrreldes tegid nad kõike paremini. Hea sidemängija, hea blokk-kaitse. Meie blokk-kaitse ja ka vastuvõtt on nirud ja täna me ei saanudki mängu sisse. Vastuvõtt on meile kogu hooaja jooksul probleeme tekitanud ja tekitab endiselt. Samuti ei suuda me mentaalselt rasketest hetkedest välja tulla," nentis Pärnu kapten Andrus Raadik.

Selver/TalTech võitis poolfinaalseeria mängudega 3:0 ja jääb nüüd finaalivastast ootama paarist Tartu Bigank - Võru Barrus Võrkpalliklubi. Selles seerias on Bigbank peal 2:1.