Taaramäe aitas tiimikaaslase esikolmikusse

Van den Berg edestas sprintereid soosinud etapi põnevas finišiheitluses Rein Taaramäe tiimikaaslast belglast Arne Maritit (Intermarche - Wanty) ja lätlast Emils Liepinšit (Team dsm-firmenich PostNL).

Tadej Pogacar lõpetas liidrigrupis ja sai 25. koha, säilitades tuuri üldarvestuses esikoha. "Täna oli mul pigem taastumispäev, sest viimased paar etappi olid üsna nõudlikud. Kõigele vaatamata võib tänase sõiduga rahule jääda," sõnas sloveen finišis.

Taaramäe kaotas võitjale 26 sekundiga ja ületas finišijoone 150. kohal.

Velotuuri üldarvestuses on Pogacari edu lähima konkurendi hispaanlase Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ees kaks minutit ja 27 sekundit. Kolmas on venelane Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe; +2.55). Taaramäe tõusis kahe koha võrra ning paikneb neljanda etapi järel 75. positsioonil, kaotades Pogacarile enam kui poole tunniga (+32.25).

Reedel on kavas 167,3 kilomeetri pikkune etapp.