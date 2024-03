Pogacar jätkas võimsa etapivõiduga, Taaramäe 51.

Teise etapiga velotuuri üldliidriks kerkinud Pogacar näitas taaskord oma võimu, kui ületas kolmanda etapi finišijoone uhkes üksinduses. Umbes kümme kilomeetrit enne lõppu peagrupist eraldunud sloveen jättis lähimad konkurendid paari kilomeetri pärast selja taha ning saavutas siis kindla edu, lõpetades ajaga 4:32.25.

Teisena jõudis finišisse hispaanlane Mikel Landa (Soudal Quick-Step), kes kaotas Pogacarile 48 sekundiga. Bahrain-Victorious meeskonna ratturid Antonio Tiberi ja Wout Poels teenisid vastavalt kolmanda ja neljanda koha (+1.03), neist paari meetri kaugusele jäi Sepp Kuss (Visma-Lease A Bike).

Rein Taaramäe lõpetas etapi 51. kohaga, kaotades võitjale 11 minuti ja seitsme sekundiga.

Pogacari edu üldarvestuses Landa ees kasvas kahele minutile ja 27 sekundile, kolmandal kohal on Aleksandr Vlassov (Bora-Hansgrohe), kes on Landast 28 sekundi kaugusel. Taaramäe kerkis 41 koha võrra ning jätkab velotuuri 76. kohal (+31.59).

Kataloonia velotuuri neljas etapp (Sort - Lleida; 169.2km) sõidetakse neljapäeval. Tuur koosneb seitsmest etapist, viimane leiab aset pühapäeval.