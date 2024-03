Enden: Drelli võimalust soosis stabiilsus G-liigas

Kuidas see konkreetne esitus võiks mõjutada Drelli edasist karjääri. "Ma arvan, et nendele treeneritele, skautidele ja mänedžeridele see nii oluline ei ole. Seal on jälgitud tema tegemisi G-liigas," lausus endine korvpallur ja Eesti koondise peatreener Heino Enden intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Henri on väga mitmekülgne mängija, ta mängib hästi kaitses, tal on hea vise ja läbiminek. Ta on plastiline ja tal on parajalt nahaalsust, mida tippkorvpalluril on vaja. Tal on kõike parasjagu."

Drelli kahest viskest tabas üks. "Mina vaatevinklist ei ole üldse nii oluline see möödavise. Ka treeneritele. Vaid mis hetkel see tehtud on? Kui see on mänguline vise, õigel ajal tehtud, meeskond on vabaks mänginud," kommenteeris Enden.

"Mitte midagi ei ole hullu, kui see üks vise ka mööda läheb. Loomulikult on protsent tähtis ja ta tahtis ise perfektse alguse teha, aga see algus oli isegi hea. Kolme minutiga paar söötu, laud ja visked 50 protsenti - täiesti super! Pole midagi halba öelda, aga pikk maa on veel minna."

Drell on Bullsi süsteem kuulunud juba mõnda aega ja esindanud seni farmklubi Windy Cityt. Miks tuli debüüt just nüüd? "Seda teab ilmselt peatreener kõige paremini," vastas Enden. "Tal on selged plaanid enne iga mängu."

"Oleks võinud minna ka teistpidi, kui mängud oleks olnud tasavägised ja kõik mehed rivis, oleks see [aeg debüüdini] võib-olla veel pikenenud. Aga küll see samm oleks igal juhul tulnud. Esimest võimalust soosis see, et ta seal G-liigas nii stabiilselt mängis."

"Ma usun, et Henri kindel soov on saada põhitegijaks," jätkas Enden. "Tal on seda ambitsiooni ja müts maha selle eest, et ta on teinud sihikindlat tööd. Ta ei ole pendeldanud, vaid olnud seal G-liigas."

Kuigi Drell jõudis NBA-sse Chicago Bullsi kaudu, siis võib tema karjäär ühel hetkel jätkuda ka mõnes teises tippliiga klubis. "Tegelikult ei ole ka see kivisse raiutud, et ta hakkab Chicago Bullsis mängima. Ta võib minna ka mõnda teise meeskonda, kus on sellist mängijat rohkem vaja," lausus korvpallitreener.

"Ega seda ei oska ka mina öelda, kas ta tahaks ise ainult sinna jääda või ükskõik, kuhu minna, aga kindlasti on tema eesmärk pääseda kas just põhiviisikusse, aga kindlasti kuuendaks-seitsmendaks mängijaks, et saada rohkem mänguaega ja vastutust."

Järgmine võimalus Chicago Bullsi eest platsile saada avaneb Drellil laupäeval ehk Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva, kui võõrustatakse Washington Wizardsit.