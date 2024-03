Tartu Ülikool asus Põhja-Euroopa liiga veerandfinaalseeriat juhtima

Suurema osa mängust oli Tartu mõnepunktises eduseisus, aga kahekohaliseks kasvas see vaid paar korda neljandal veerandajal (72:62 ja 83:73).

Rinalds Malmanis tõi võitjatele 21 punkti, Rain Veideman lisas 15 ja Hendrik Eelmäe 13 silma. Märt Rosenthal jagas koguni 12 resultatiivset söötu.

Võitjate vägesid juhtisid ameeriklastest mängumehed, kellest parim oli 24 punkti korjanud tagamees Trevon Allen.

"Ei olnud see raskelt või kergelt. Andsime endast kõik ja ma arvan, et see, et me võitsime, on tänu heale kaitsele, mida täna mängisime," lausus Rosenthal ERR-ile.

"Täna liigutasime palli paremini kui eelnevad mängud. Tänu sellele, et rohkem mehi sai täna puuteid ja visata, tänu sellele oli kõigil terve mängu jooksul hea tunne."

Tagamehe Rain Veidemani sõnul on Tartul käsil keerulisem periood. "Ei ole mänguliselt kõige paremini läinud. Nagu tavaks on, saime selle eest natuke karistada. Tundus, et suutsime end täna kokku võtta," sõnas ta.

Seeria korduskohtumine peetakse kahe nädala pärast Rumeenias. Kasutada on on seitsmepunktine edu, mis aga ei ole suur.

"Kokkuvõttes algab kõik nullist," lausus Rosenthal. "Ei tohi vaadata, et meil on siin mingi edu. Tegelikult pole see korvpallis mitte midagi. Me läheme niikuinii seda mängu võitma ja andma endast kõik, mis siin anda on."

Rumeenias tuleb tulla toime kohaliku publikuga. "Tartu fännid on alati kuues mees väljakul. Muidugi annavad nad lisakäigu," kiitis Veideman. "Eks ole näha, mis Rumeenias saab ja mis möll seal on."