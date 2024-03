Ilves: teadsin, et olen lõpus Rehrlist kiirem

Ilves alustas 10 km distantsil Franz-Josef Rehrlist 25 sekundit hiljem, aga oli 7,5 km enne lõppu juba austerlase kannul. Viimasel kilomeetril Rehrlist talle enam vastast ei olnud ning Ilves teenis sel hooajal teist korda kolmanda koha.

Kahevõistleja ütles ERR-ile, et tõestas endale oma võimet ka kehvade rajaoludega kohaneda. "Näitasin tänase sõiduga, et suudan igal rajal kasvõi üksi sõita, kui vaja on. See teeb endale kõige rohkem rõõmu isegi. Suusapool on nii, et sõidad kus iganes sõita vaja on," ütles Ilves. "Saab öelda, et [laupäeval] suusaga väga ei õnnestunud ka. Täna tehti korrektuurid ja oli palju parem sõita."

25-sekundiline vahe austerlasega oli Ilvese sõnul kontrolli all. "Ei olnud kordagi, kus ülemäära kerge oleks. Eesmärk oligi vaadata ja testida ära, et kui siit normaalse hooga välja lähen, siis kuidas ees ja taga vahed on. Näha oli, et vaikselt tulen Rehrile lähemale, tagant ka keegi lähemale ei tulnudki. Siis pingutasin kolmanda ringi lõpus nii palju, kui sain, et järgi jõuda. Et saaks viimase ringi tema tuules veel puhata natuke. Teadsin, et lõpus olen tast kiirem, siis mängisingi viimase nuki peale. Oli näha ka, et tal oli jalg toss," selgitas eestlane.

"Konkurenti tundes, ta ei ole kõige teravama jalaga mees. Oma peas oli mõte, et kui tagant peaks järsku hirmsa hooga tulema, siis pean varem minema," lisas ta.

Järgmisel nädalavahetusel kulmineerub hooaeg Trondheimis ning Ilves lõpetab kolmandat hooaega järjest üldarvestuses viienda kohaga, kuid see aasta tähendab see rohkemat. "Ütlesin hooaja alguses, et olla see aasta [esimese kuue seas] on palju-palju raskem, kui eelmised hooajad. Siis olid mõned mehed puudu mingitelt etappidelt, mängiti tiitlivõistluste peale," sõnas ta.

"See aasta näitab, et hooaja algusest peale on saanud kõva tasemega võistelda. Olla poodiumi lähedal ja esikuues, kümnes kogu aeg. Hooaeg on tegelikult hästi läinud. Lõpus, kui poodiumid tulid, sai i-le täpp peale pandud," lisas Ilves.