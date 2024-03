Ilvese treener: oleme tiitlivõistluste aastateks põhilise töö ära teinud

Oslos näidatud tulemustega kindlustas Kristjan Ilves endale kahevõistluse MK-sarjas hooaja kokkuvõttes viienda koha. Norra kahevõistluskoondise ja Ilvese juhendaja Jan Schmid leiab, et eestlane on teinud sammu õiges suunas.

"Ta on nüüd seal, kus ta võib suusatada koos parimatega. Ta võib teisi püüda, ta läheb teistele alati järele. Ja tal on päris hea sprindikiirus," rääkis Schmid Oslos ERR-ile. "Järgmiseks aastaks peame peenhäälestama väikesi asju. Aga arvan, et põhilise töö tiitlivõistluste aastateks oleme ära teinud. Nüüd saame peenhäälestada: tegeleda sellega, et ta hüppaks hooaja lõikes veidi stabiilsemalt, võib-olla töötada murdmaasõidu tehnika kallal. Aga põhitöö tema arendamisel on peaaegu tehtud."

Peagi lõppeval hooajal on Kristjan Ilves maailmakarikasarjas teeninud tunduvalt rohkem punkte kui eelmisel või üle-eelmisel hooajal, kui kokkuvõttes õnnestus samuti kätte saada viies koht.

MK-sarjas on Allar Levandil pjedestaalikohti Ilvesest veel üks rohkem, võitu pole Eesti kahevõistlustipud aga siiani kätte saanud. Üks mees, kes võita oskab, on norralane Jarl Magnus Riiber. Maailmakarikasarja üldvõite leiab tema saavutuste reast viis, MK-etapivõite peaaegu sada. Siiski on muresid ka Riiberil. Probleeme valmistab õlg, mille opereerimise osas paistab jätkuvalt valitsevat ebakindlus.

"Ma arvan, et ta endiselt mõtleb operatsiooni tegemise osas. Aga sel hooajal on asjad normaalselt sujunud. Ainus väljakutse on see, et õlg on väga-väga logisev, mis tähendab, et see võib igal hetkel liigesest välja tulla," selgitas Schmid. "Kuusamos tuli õlg välja ja Jarl oli järgmisel päeval võistluses teine. Ma arvan, et ta veidi kardab, sest operatsiooniga kaasneb alati risk. Ma arvan, et ta mõtleb, aga praegu kaldub ta pigem operatsiooni mittetegemise poole."

Järgmised kaks hooaega on kahevõistlejate jaoks väga otsustavad. Esmalt toimuvad maailmameistrivõistlused ja seejärel taliolümpia.