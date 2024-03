Ilves teenis Holmenkollenis taas pjedestaalikoha

Ilves hakkas suusarajal kolmandana startinud Franz-Josef Rehrli edu lihvima ning jõudis poole distantsi peal austerlasest 13 sekundi kaugusele. 2,5 kilomeetrit enne lõppu oli eestlane juba Rehrli kannul ning viimasel kilomeetril näitas eestlane klassi, kui kihutas konkurendist mööda.

"Konkurenti tundes, ta ei ole kõige teravama jalaga mees. Oma peas oli mõte, et kui tagant peaks järsku hirmsa hooga tulema, siis pean varem minema," ütles Ilves, kes ületas finišijoone ajaga 26.13,8 ning teenis sellega oma karjääri kümnenda pjedestaalikoha.

Sel hooajal on 27-aastane eestlane MK-sarjas pjedestaalile jõudnud neli korda ning üldarvestuses teenib ta kolmandat hooaega järjest viienda koha. "Ütlesin hooaja alguses, et olla see aasta [esimese kuue seas] on palju-palju raskem, kui eelmised hooajad. Siis olid mõned mehed puudu mingitelt etappidelt, mängiti tiitlivõistluste peale," ütles eestlane.

"See aasta näitab, et hooaja algusest peale on saanud kõva tasemega võistelda. Olla poodiumi lähedal ja esikuues, kümnes kogu aeg. Hooaeg on tegelikult hästi läinud. Lõpus, kui poodiumid tulid, sai i-le täpp peale pandud," sõnas kahevõistleja.

Juba MK-hooaja üldvõidu kindlustanud Jarl Magnus Riiber teenis taaskord etapivõidu, kui lõpetas ajaga 23.49,8. Teistest 30 sekundit varem startinud norralane edestas austerlast Johannes Lamparterit lõpuks minuti ja kümne sekundiga. Rehrl lõpetas neljanda kohaga ning kaotas Ilvesele 5,5 sekundiga.

Enne murdmaasõitu:

Ilves sooritas pühapäeval soliidse 125-meetrise õhulennu, mille eest teenis 112,4 punkti ning hüppevoorus neljanda koha. "Tundsin, et tegin siin võistlushüpetest kõige parema hüppe," ütles ta pärast hüpet ERR-ile. "Kuskil poole lennu peal oli korralik turbulents, tundsin, et suusad käisid korra alla, siis tulid jälle üles. Väga rahutu oli see lend. Aga arvan, et tegin oma asja ära."

"Mul täna oli selge siht, et lähen oma sooritust tegema. Ei hoia midagi tagasi, eile tahtsin natuke liiga hästi hüpata, siis oli liiga safe (ohutu - toim) ja ei olnud nii head energiat. Täna läksin täispanga peale ja kui sellised olud on, siis tuleb ainult viimane julgus kokku võtta ja kõik välja panna," sõnas Ilves.

Parima hüppega sai taaskord hakkama juba MK-sarja hooaja üldvõidu kindlustanud Jarl Magnus Riiber, kes teenis 134,5-meetrise hüppe eest 136,5 punkti.

Norralane stardib suusarajale esimesena, pool minutit hiljem saab lähte Johannes Lamparter (131,5 meetrit; 128,9 punkti) ning temast omakorda 41 sekundit hiljem saab lähte Franz-Josef Rehrl (129; 118,8).

Ilves stardib neljandana, liidrist minut ja 36 sekundit hiljem, aga vahe Rehrliga on 25 sekundit. "Läheb poodiumi peale sõiduks," ütles ta. "Suure tõenäosusega lähen sõitma esimest ringi kontrollitult. Eks tahan teada vaheaegu, mis Rehrl ees teeb. See on täitsa kinnipüütav, ta sõidab üksi ka."

"Pean oma head sõitu tegema - loodame, et suusad toimivad hästi ja siis kui peaks keegi tagant ohustama, siis kindlasti mängida nii, et ei ole ennast liiga tühjaks sõitnud, et saan finišisse kõik välja panna," lõpetas Ilves.

Enne hüppevooru:

Kokku on stardinimekirjas 52 sportlast ning eestlane Kristjan Ilves võistleb numbriga 48. MK-sarja üldvõidu kindlustanud Jarl Magnus Riiber hüppab viimasena.

Laupäeval toimunud võistlusel teenis Ilves 120,5-meetrise õhulennuga 12. koha, kuid hüpet segasid keerulised tuuleolud. "Ajab ikka närvi küll! Kui teed endast olenevad asjad ära ja saad otsa pealt sellise küljetuule, et hüppad õhuauku ja kukud - potsti! - maha. Seal ei olegi midagi rohkem rääkida," sõnas Ilves pärast hüpet ERR-ile.

Eestlane oli pärastlõunal suusarajal aga heas vormis ning kerkis nelja koha võrra kaheksandaks (+2.34,4). Võidu teenis minutilise eduga rajale läinud Riiber, kelle jaoks oli see hooaja 15. etapivõit. Esikolmikusse mahtusid veel austerlased Johannes Lamparter (+1.28,6) ning Stefan Rettenegger (+1.33,5).

Ilves tõdes pärast sõitu, et ei ole pika hooaja järel enam kõige värskem. "Aga kannatab veel võidelda. Kui oleks natukenegi normaalsemas pundis seal eespool alustada, siis oleks olnud väga mugav sõit ja ei peaks paarikümmet sekundit järele sõitma," ütles ta.

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne 10 km murdmaasõidust algab kell 14.15.