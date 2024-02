Bol nihutas kodupubliku ees maailmarekordit

Bol läbis Apeldoornis toimunud Hollandi sisemeistrivõistlustel laupäeval eeljooksus distantsi 50,55-ga, pühapäeval tuli ta riigi meistriks ajaga 49,24. Sellega parandas Bol kahe sajandikuga aasta aega enda nimel olnud sisemaailmarekordit.

Boli järel sai teise koha Lieke Klaver, kes püstitas 50,10-ga uue isikliku rekordi ning tõusis kõigi aegade siseedetabelis üheksandale kohale.

"Ma ei harju sellega kunagi ära. Joosta järjekordne maailmarekord on minu unistuse täitumiseks ja on suurepärane, et kõik need Hollandi fännid naudivad siin maailma kõige kaunimat sporti," jagas Bol publikule kiidusõnu.

Viie päeva pärast 24. sünnipäeva tähistav Bol tuli mullu Budapestis maailmameistriks nii 400 meetri tõkkejooksus kui 4x400 meetri teatejooksus. Välitingimustes on tema 400 meetri isiklikuks rekordiks 49,44.