Meedia: Lewis Hamilton peab läbirääkimisi Ferrariga

BBC kirjutab enda allikatele tuginedes, et Hamilton ja Ferrari on alustanud läbirääkimisi ning ametlik teade võib tulla juba sel nädalal. Ferrari soovib, et Hamilton vahetaks tuleva hooaja järel välja Carlos Sainz Jr.-i. Kumbki osapool pole teemat kommenteerinud.

39-aastase Hamiltoni lepinguline olukord on kõneainet pakkunud juba eelmise aasta algusest. Mullu augustis teatas Mercedes, et inglane sõlmis meeskonnaga lepingupikenduse, mis kestab 2025. aasta lõpuni. Motorsport.com andmetel on Hamiltoni lepingus kirjas nn lahkumisklausel, mis võimaldab tal soovi korral eeloleva hooaja järel tiimi vahetada.

Seitsmekordse maailmameistri Ferrarisse siirdumisest on varemgi räägitud. Ferrari tunnistas 2019. aasta lõpus, et pidas samal aastal Hamiltoniga läbirääkimisi.

Hamilton on kuulunud Mercedesse rivistusse alates 2013. aastast ning on seal võitnud oma seitsmest MM-tiitlist kuus. Viimase tiitli teenis ta 2020. aastal.