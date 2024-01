Timberwolves sai Thunderist jagu, Nuggets alistas uue treeneriga Bucksi

Läänekonverentsi esikolmikusse kuuluvad Timberwolves ja Oklahoma City Thunder pidasid Oklahoma maha pingelise heitluse, mille käigus vahetus eduseis lausa 24 korda. Timberwolves läks kohtumist kolmandal veerandil kümnega juhtima, kuid Thunder ronis sellest kaotusseisust välja ning läks otsustavaks veerandiks ise neljaga juhtima.

Minnesota tormas otsustaval veerandil viiega juhtima, kuid Thunder jõudis järgi ning kolm minutit enne kohtumise lõppu läks kodumeeskond veel punktiga juhtima, kuid Timberwolves lõpetas mängu 11:4 spurdiga ja teenis võõrsil 107:101 (29:28, 20:19, 23:30, 34:24) võidu.

Thunderi eest viskas kanadalane Shai Gilgeous-Alexander 37 punkti ja lisas sellele kaheksa korvisöötu ning seitse lauapalli. Timberwolvesi eest oli üleplatsimees USA koondislane Anthony Edwards, kes lõpetas 27 punktiga. Prantslasest keskmängija Rudy Gobert viskas 12 punkti ja haaras lausa 18 lauapalli, Karl-Anthony Towns lisas omalt poolt 21 punkti, kümme lauda ja kuus korvisöötu.

Edwards ei jäänud aga vilega rahule. "Ma võtan selle trahvi vastu, sest kohtunikud ei andnud meile täna ühtki vilet," ütles 22-aastane täht pärast mängu. "Kohtunikud olid täna pahad. Jaa, nad olid kohutavad. Me mängisime viiekesi kaheksa vastu. Nad neelasid vile alla, aga kõik on kombes. See ei ole aus, aga kombes on."

Kuigi Thunder sai mängu vältel 22 vabaviset ning Timberwolves vaid kuus vähem, oli Minnesota kurtmise keskmes Gilgeous-Alexander, kes sai 16 korda vabaviset proovida, tabades 15 tükki. "Ta leiab vabaviskejoone ka unes kõndides üles. Ta on peatamatu, keegi ei saa teda katta. Ta on hea, superhea, aga kohtunikud olid halvad," jätkas Edwards.

Koduplatsil mänginud Nuggets võõrustas Milwaukee Bucksi, kes mängis esimest korda uue peatreeneri Doc Riversi juhendamisel ning saavutas avaveerandil 13-punktilise eduseisu, kuid Nuggets tuli veerandi lõpuks juba kaotusseisust välja.

Pärast seda jätkus tasavägine heitlus kuni otsustava veerandini, mil tiitlikaitsja lõpuks oma paremuse maksma pani ning 113:107 (25:26, 31:30, 26:19, 31:32) võidu teenis.

Serblasest superstaar Nikola Jokic sai taaskord hakkama suure kolmikduubliga, kui panustas võidumängus 25 punkti, 16 lauapalli ning 12 resultatiivse sööduga. Lisaks kogus Jokic kolm vaheltlõiget ja kaks blokki. Jamal Murray oli 35 punktiga üleplatsimees. Bucksi eest tegi kreeklane Giannis Antetokounmpo 29 punkti ja 12 lauaga kaksiduubli.

Ööl vastu teisipäeva naasis taas väljakule endine Philadelphia 76ersi tagamängija Ben Simmons, kes on viimastel aastatel heidelnud pikalt vigastustega. Simmons tegi tagasitulekus suurepärase mängu, kui skooris kümme punkti, jagas kümme resultatiivset söötu ja haaras kaheksa lauapalli. Nets alistas kodupubliku ees Utah Jazzi 147:114 (43:28, 28:29, 33:30, 43:27).

Viimasel neljal hooajal kaks korda finaalseeriani jõudnud Miami Heat pidi seitsmendat mängu järjest vastase paremust tunnistama, kui jäi kodus Phoenix Sunsile 105:118 (25:33, 24:29, 25:38, 31:18) alla. Eric Gordon skooris 23 punkti, Devin Booker panustas 22 punkti, kaheksa laua ja seitsme sööduga, Kevin Durant lisas 20 punkti ning Bradley Beal skooris 19 punkti.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers 118:108

Charlotte Hornets - New York Knicks 92:113

Miami Heat - Phoenix Suns 105:118

Boston Celtics - New Orleans Pelicans 118:112

San Antonio Spurs - Washington Wizards 113:118

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 94:103

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 135:119

Dallas Mavericks - Orlando Magic 131:129

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 130:104