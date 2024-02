Jamesi ja Daviseta Lakers üllatas NBA kuulsaimas vastasseisus Celticsit

Esimest korda sellel hooajal pidi Lakers (25-25) hakkama saama nii LeBron Jamesi kui Anthony Daviseta, aga külalismeeskond võitis teise veerandaja 32:21 ja ei lubanud Bostonit (37-12) otsustaval perioodil kordagi lähemale kui seitse punkti.

Austin Reaves tabas karjääri parimat tähistavad seitse kaugviset ja kogus 32 punkti,- D'Angelo Russell oli hädas visketabavusega, aga lisas 16 punkti, 14 resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli, Jaxson Hayes panustas võitu 16 punkti ja kümne lauapalliga. Jayson Tatum viskas Bostoni kasuks 23 punkti.

"Oleme kõik talendikad mängijad ja see oli meie võimalus maailmale näidata, milleks oleme võimelised," sõnas Reaves pärast võitu. "Mängu eel tulime kokku ja ütlesime: "vähim, mida teha saame, on anda endast nii palju kui võimalik, tulgu, mis tuleb."

Koduväljakul pikalt kaotuseta püsinud Celtics on nüüd viimasest viiest kodumängust kaotanud kolm. "Sellised asjad juhtuvad, kehvad seeriad juhtuvad," ütles Bostoni peatreener Joe Mazzulla. "Me ei saa käituda, nagu oleksime selle juhtumiseks liiga head. Küsimus on, kuidas sellele vastame ja end sellest läbi töötame."

Idakonverentsis jätkab heas hoos New York Knicks (32-17), kes teenis neljapäeval Indiana Pacersi (27-22) 109:105 alistamisega juba üheksanda järjestikuse võidu. Äsja NBA Tähtede mängule nomineeritud Jalen Brunson viskas sisuliselt seitsme mehega mänginud Knicksi kasuks 40 punkti, Isaiah Hartenstein lisas 12 punkti ja 19 lauapalli.

Philadelphia 76ers (30-17) peab mõnda aega hakkama saama jalavigastuse käes vaevleva Joel Embiidita, aga suured viskeõhtud ei jää nägemata: neljapäeval alistas Philadelphia samuti esmakordselt Tähtede mängule nimetatud Tyrese Maxey 51 punkti toel 127:124 Utah Jazzi (24-26). Maxey tabas üheksast kaugviskest seitse ja 11 vabaviskest kümme, Soome täht Lauri Markkanen tõi Jazzile 28 punkti ja kümme lauapalli.