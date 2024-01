Aasta treener Henry Hein: pole saladus, et oleme Eneliga eriarvamustel

Heina juhendamisel võitis 16-aastane Eneli Jefimova eelmise aasta detsembris lühirajaujumise EM-il 100 m rinnuliujumises esimese eestlasena kuldmedali, lisaks veel ka hõbeda 50 m rinnuliujumises. Juunioride tiitlivõistlustel võitis Jefimova veel kuus medalit ja suve tipphetkeks oli kuues koht maailmameistrivõistlustel, kus ta jõudis esimest korda finaali ka olümpiadistantsil. Lisaks täitis Jefimova kevadel esimese Eesti sportlasena Pariisi olümpia A-normi.

Jefimoval on olümpiamängude esimese stardini jäänud 28 nädalat ehk ligi seitse kuud. "Me ujume praegu palju krooli, aga ka selili ja muid alasi. Rinnuli puhul teeme ainult kvaliteetset tööd ja väga kindlaid tehnilisi harjutusi. Ehk, et kui sa näed, kuidas keegi ujub tavalist konna, siis Eneli ujub sedasi ainult 0 meetrit edasi. Niisama mahtu me ei kühvelda rinnuliujumisega," ütleb Hein.

Heina sõnul saab Pariisi olümpiat õnnestunuks lugeda siis, kui Eneli ujub oma isikliku rekordi. "Selles mõttes on ujumises lihtne, meil on konkreetsed ajad. Kui sa ujud isikliku rekordi poolfinaalis või finaalis, siis me ei saa rohkem nõuda. See on Eesti rekord, tema vanustes läbi aegade parim tulemus. See on see, mida jahime. Kui ta ujub finaalis Eesti rekordi ja on seitsmes, ma võin olla kurb või vihane, aga me peame olema rahul, sest ta võttis enda maksimumi välja. Minu töö käibki nende aegade suunas."

Samal ajal, kui noor ujuja valmistub olümpiaks, mõlguvad tal ka mõtted vaikselt kõrgkooli astumise osas, milleni on küll poolteist aastat aega, kuid selge otsus on sportlase sõnul tehtud. Plaan on minna North Carolina ülikooli USA-s.

"Pole saladus, et me oleme temaga eriarvamusel ülikooli koha pealt, puhtalt ujumise seisukohast. Seal kindlasti on väga head treenerid ja koostöö võib klappida, aga tema tasemel oleks tal valikuid ka maailmas number 1 treenerite juurde," räägib Hein ja lisab, et arutavad seda teemat Eneliga veel täpsemalt pärast olümpiamänge.

Täispikk Betsafe'i saade Henry Heinaga on vaadatav siin.