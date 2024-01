Kiviloo: loodan, et ehitame praegusele põhjale edasi

Eesti naiste võrkpallikoondise kapten Liis Kiviloo ütles ERR-ile, et mõistab senise peatreeneri Alessandro Orefice otsust edasi liikuda ning loodab, et järgmine peatreener jätkab olemasolevale põhjale ehitamist.

Oli sinu jaoks üllatav või pigem aimatav, et Alessandro [Orefice] lepingut ei pikenda ja peate uut peatreenerit ootama?

Kuna olen Alessandroga koondises olnud neli aastat ja ühe terve hooaja välismaal, siis aimasin, et selline väike venitus - tean, et ta üldiselt otsustab üsna kiirelt - tekitas minus aimduse, et ta vaatab mujale.

Ta oli pettunud, et nii vähe naisi sel hooajal välisliigadesse läks, see oli kaalukeeleks. Mis sellest välja lugesid?

Tahaks öelda, et kui võrrelda eelmise suvega - ta aitas hästi palju mängijaid välismaale, ta aktiivselt tegeles sellega. Eelmise suve alguses ta ütles meile, et nii aktiivselt enam sellega ei tegele. Võib-olla see pettumus on kahepoolne. Ma ei tea, kas ta tahtis isiklikel põhjusel natuke hoida enda energiat kokku, aga tegelikult ta oleks ka saanud natuke aidata. Minu vaatenurgast oleks võinud noori natuke rohkem utsitada ka.

Sloveenia on kohe maikuus Kuldliigas teil vastaseks, treener teab teid läbi ja lõhki.

Jaa, täpselt nii.

Millised on naiskonna ootused uuele peatreenerile ja taustajõududele, arvestades, mis seisus te hetkel olete?

Eks see oleneb, kas lõpuks valitakse Eestist või välismaalt treener. Ütleme nii, et kui võetakse Eestist, siis selles mõttes oleks hea, et ta ilmselt teab neid süsteeme, millega me viimased aastad [Lorenzo] Micelli ja Alessandro käe all töötanud. See oleks kindlasti positiivne, ei ole pikka sisseelamisperioodi.

Kui tuleb uus treener, siis ma ka pigem loodan, et ehitame praegusele põhjale. Jätkame seda head tööd, kuna areneda on veel päris palju. Et ei oleks suuri muudatusi, see võtaks nii palju aega. Saaks kohe Kuldliigasse sisse elada.

Naiskonnal on viimasel ajal kaks aastat ja kaks aastat ja veel lühemad perioodid olnud peatreeneritel, ühtepidi olete koguaeg õppepingis?

Lorenzo puhul oli see, et see lõppes kiiremini, kui me arvasime. Alessandro oli samas kaks aastat jõutreener meil, siis kaks aastat peatreener. Tegelikult oli ta juba Eestis neli aastat, see on juba päris pikk aeg. Ta põhjendas ka ise, et tahaks olla kodule lähemal ja ma täiesti saan aru, peale nelja aastat ühes koondises olles tahavad treenerid tavaliselt mujale vaadata.

Aga latt on naiskonnal ikkagi üsna kõrge, sest Kuldliiga ja EM-kvalifikatsioon ei ole midagi sellist, kus kehvad tulemused ei ole see, mida rahvas ootaks.

Muidugi on kahju, selles mõttes ma nõustun Alessandroga, et on ülikahju, et mängijad ei läinud välismaale. Ta otseselt võib-olla minu otsa ei vaadanud selles suhtes, minu tippaastad on selja taga. Aga on kahju, et meil on nii palju mängijaid, kes jäid Eestisse. Paratamatult on ajalugu näidanud, et tase on natuke kannatanud sellest. Samas on meil Kertu [Laak] ja Milka (Kristiine Miilen - toim), kes tulevad välismaalt kõvadest hooaegadest. Anname endast parima, kindlasti.

Aitäh vestluse eest ja jääme ootama, kes tuleb koondise uueks peatreeneriks.

Aitäh.