Kiviloo: noored peaks varakult profikarjääri peale mõtlema

Eesti naiste võrkpallikoondis võitis tänavu Euroopa Hõbeliiga ja tõusis järgmiseks aastaks Kuldliigasse. Kodusel EM-finaalturniiril võitis Eesti naiskond viie mängu peale neli geimi ja oldi lähedal Soome alistamisele, aga esimene võit EM-il jäi siiski veel saamata.

Eduka hooaja järel tunnustati rahvusnaiskonda kuldse Kristjaniga, mis on siiani veel kapteni käes. "Aastavahetusel käis Kertu Laak korra Eestis ja sai ka seda korra tervitada ja katsuda. See läheb alaliitu ja mis on üliäge, on see, et mu õde, kes on kunstnik, tegi juba head pildid Kristjanist heas valguses ja ta teeb oma täpitehnikas igaühele koopia," ütles Kiviloo Raadio 2-le. "Tegelikult lava taga nimetasime ta Kristiinaks ümber."

Ta ütles, et naiskond väga suurt tähistust ei korraldanud, sest järgmisel päeval oli vaja mängida heategevuslikul mängul. "Olime väga vastutustundlikud sportlased - läksime koju puhkama, et olla selleks ürituseks valmis. Ei tähistanudki nii nagu mõni võiks arvata," sõnas Kiviloo.

"Nende tüdrukutega, kes on Eestis olemas, veedame hästi palju aega koos. Aastavahetuse veetsime täitsa mitme võrkpallitüdruku ja Kristjani seltsis, selles mõttes väikestviisi tähistasime," lisas ta.

Võrkpalli naiste EM-finaalturniir: Eesti - Slovakkia Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Heategevusliku "Olevik vs Tulevik" mängu võitis küll kogenum naiskond, aga Kiviloo ütles, et loodetavasti annab aasta võistkonnaks nimetamine indu juurde just noorematele mängijatele, kes seavad endale kõrgeid eesmärke.

"Meil on üks tore tüdruk, Carmel Vares, kes läks enne keskkooli lõpetamist välismaale ja nägin teda nüüd esmakordselt peale suve sel heategevuslikul mängul. Kõigil kukkusid suud lahti, ta lõi meie kogenud võistkonna vastu 29 punkti," sõnas Kiviloo.

"See edasiminek, mis ta on paari kuuga Prantsusmaa kõrgliigas mängides teinud - iga noor peaks vaatama selles suunas ja juba varakult mõtlema profikarjääri peale ja välismaale mineku peale, sest see viib sporti kõige rohkem edasi," lisas kapten. "Tahaks näha rohkem noori, kes võtavad sellise julguse ja lähevad."

Rahvuskoondis tagas suvel edasipääsu Euroopa Kuldliigasse ning Kiviloo sõnas, et kõrge konkurents tuleb noormängijate arengule kasuks. "Ma ei tahaks nii, et lähme Kuldliigasse ja kukume kohe sealt välja. Loodan, et kõik suudavad oma ülesanded täita ja olla sama ambitsioonikad ning võistluslikud. Tuua rohkem võite koju ja hakata olema ka kõrgemates liigades edukas," ütles ta.