Kõrgushüppe maailmameister kiidab uue kuue saanud Tallinna kergejõustikuhalli

Teisipäeval tegi ametlikult ukse lahti pikalt remondis olnud Kalevi kergejõustikuhall Tallinnas. Renoveeritud hall on juba praegu väga populaarne harrastussportlaste seas, kuid sealsed tingimused on meelitanud treenima ka maailma tipptegijaid.

1996. aastal avatud hallis selgitati toona lindi lõikamise au välja 60 meetri jooksus, mille võitis samal aastal Atlanta olümpiamängudel kuuenda koha saavutanud Erki Nool.

"Ehituskvaliteet on kindlasti parem kui varem. Kui varem olid aknad all ja talvel oli suhteliselt suur külma või tuuletõmbus, külmasilmad tekkisid seina ääres. Täna ei ole seda probleemi, et ei saa seina ääres trenni teha," ütles Nool.

Helesinsit värvi tartaan on Noole sõnul nii-öelda moevärk, aga sisehalli sobib see toon väga hästi, välistaadionitele absoluutselt mitte. "Sinine värv on treenerite jaoks väga karm. Päike peegeldab nii jubedalt, et ilma päikseprillideta on võimatu üle paari tunni staadionipeal olla," lisas Nool.

Kuigi hall avati ametlikult teisipäeval, on noored saanud pea poolteist kuud seal treenida. "Kate on kuidagi palju parem, Mondo kate, see on väga hea, siis teibamatt, üks minu põhilisi asju on väga mõnus, hea sellise pehmusega," sõnas noor teivashüppaja Henri Apri.

Lisaks Eesti sportlastele treenib uues hallis kõrgushüppe maailmameister Jaroslava Mahutšihh. Ukrainlannal on oma kogemus ka remondieelsetest tingimustest. "Maneež on palju parem nii tipptasemel sportlastele kui ka lastele, sest see on vähem traumaohtlik. See on meil spordis kõige olulisem," ütles Mahutšihh.

Mitteametlikult avas kergejõustikuhalli ERR-i spordireporter Juhan Kilumets, kes vana kergejõustiklasena ei suutnud vastu panna kiusatusele teha üks hüpe. "Vana harrastussportlasena ja kui õnnestunud, see on ka veel iseküsimus, aga tõesti, ma juba 1998. aastal treenisin siin- Nüüd on see hall täiesti uus. Suurepärased tingimused. Kui siin ka kergejõustiku hästi teha ei saa, siis ei saa mitte kusagil," märkis Kilumets.

Tossude ja teksadega tuli Juhani improviseeritud hüppe tulemuseks pea 5 meetrit.