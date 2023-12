Jefimova: jalad värisesid, see on kirjeldamatu tunne

"Kindlasti on siin seista palju närvilisem kui finaalides ujuda," sõnas sarnaselt aasta meessportlase auhinna pälvinud Karel Tilgale ka Jefimova. "Mul ikka jalad värisesid ja imestasin, et kuidas ma seisma jäin!"

"Kui olin siin üle-eelmisel aastal, ei saanud ma veel mitte midagi aru, aga eelmisel aastal vaatasin, et on päris lahe üritus. Mõtlesin, et oleks lahe [aasta naissportlase auhind] saada ja et ma selle aasta lõpus päriselt sain: vau, see on kirjeldamatu tunne," lisas Jefimova.

Detsembris võitis äsja 17. sünnipäeva tähistanud Jefimova lühirajaujumise EM-il 100 m rinnuliujumises esimese eestlasena kuldmedali, lisaks veel ka hõbeda 50 m rinnuliujumises. Juunioride tiitlivõistlustel võitis Jefimova veel kuus medalit ja suve tipphetkeks oli kuues koht maailmameistrivõistlustel, kus ta jõudis esimest korda finaali ka olümpiadistantsil. Lisaks täitis Jefimova kevadel esimese Eesti sportlasena Pariisi olümpia A-normi.

"See oli tõesti siiani mu karjääri kõige edukam aasta ja kui ma niimoodi praegu tagasi vaatan, siis mõtlen, et vau, millega ma see aasta hakkama sain," lisas Jefimova.