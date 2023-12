Ajalugu teinud Hein: Eneli tulemused on mulle avanud uksed piiri taha

Esimest korda anti aasta treeneri tiitel välja 1988. aastal ja Hein on esimene ujumistreener, kes on selle tunnustuse pälvinud. Ühtlasi on 32-aastane Hein läbi aegade üks noorimaid aasta treeneri laureaate. "Üllatav tunne, ma ei ole kunagi oma tööd selle eesmärgiga teinud. Et see nii karjääri alguses tuli, on kindlasti meeldiv. Oma noore vanuse kohta olen juba kümme aastat treener olnud, päris algaja enam ei ole," sõnas Hein.

"Olen ise leidnud, et kui tahta treenerina tippsporti välja jõuda, tuleb kasuks protsessi nullist alustada. Sa näed ära kõik etapid, mismoodi sportlased tippu välja jõuavad. See on andnud mulle hea kogemuse."

Mida on Hein treenerina võitnud sellest, et tema juhendada on nii märkimisväärne sportlane nagu Eneli Jefimova? "Minu jaoks suurimad võidud on olnud tutvused, teised treenerid mööda maailma. Praegu ei ole mul võib-olla riiki, kuhu ma ei saaks helistada ja teiste tipptreenerite nõu küsida. Minu jaoks on Eneli tulemused kindlasti avanud uksed piiri taha," sõnas Eesti aasta treener.

Heina ja Jefimovat ootab uuel aastal ehk senise karjääri raskeim katsumus, sest võidetud medalite hulk kõrgendab enne Pariisi olümpiamänge ka inimeste ootusi ja lootusi.

"Noorte inimestena me võib-olla väga ei stressa selle pärast. Oleme sellest rääkinud, aga saame aru, et Enelil on loodetavasti veel kolm-neli-viis olümpiat tulemas. Meie põhieesmärk on kõigepealt teha parem tulemus kui eelmisel olümpial, siis on meie jaoks kõik juba hästi. Me ei lase survel ennast heidutada, teeme seda, mis meile meeldib ja teeme seda nii hästi kui me oskame. Eks meil on endale niikuinii kõige suuremad ootused," rääkis Hein.