Rikberg: ütlesin meestele, et viiegeimiline finaal ongi tore!

Tiitlikaitsja Tartu asus kohtumist TalTechi vastu 2:0 juhtima, kui võitis esimese geimi 25:20 ning teise 25:18. Järgnesid kaks tasavägist geimi, kus mõlemast väljus võitjana TalTech, viies kohtumise otsustavasse geimi. Seal aga haaras kiiresti juhtohjad Tartu ning vastased enam suurt tagasitulekut korrata ei suutnud. Geim kuulus Tartule 15:9 ning 3:2 võiduga teenisid nad hooaja esimese volletrofee. Tartule tõi koguni 25 punkti Martti Juhkami, TalTechi resultatiivseim oli 15-ga Marx Aru.

"Tundus, et esimese kahe ja poole geimiga tõmbasime ennast natuke vaimselt tühjaks. Panime hästi suure hurraa sisse ja võib-olla ei kandnud lõpuni välja. Tulid mõned omavead sisse ja vastane kohe kasutas selle rõõmsalt ära," arvas Juhkami.

"Ega nendel kahel võistkonnal ei ole suurt tasemevahet. Ja selge on see, et asjad ei lähe nii lihtsalt nagu esimene ja teine [geim]. Kui üksikud hetked lõpust välja arvata, on mul avageimi osas oma meestele öelda ainult, et nad mängisid nagu kulda. Täiesti ilus, kaunis, ideaalne võrkpall," sõnas Tartu peatreener Alar Rikberg. "Aga sellist kvaliteeti sa tahes-tahtmata kaks ja pool tundi ei hoia. Pärast kolmandat geimi ütlesin meestele, et see oli ainult üks geim, pärast neljanda kaotust ütlesin, et see on finaal ja finaal ongi tore, kui ta viiegeimiline on!"

Balti liigas on TalTechi meeskond tänavu Tartut suutnud hammustada kahel korral, kui üldse on valitsev Eesti meister seni võitnud kõik 11 kohtumist.

"Ma ei usu, et pinge tuli peale. Läksime lihtsalt väga hea emotsiooniga sinna ja kui kohe palle maha ei saanud, tekkis võib-olla väike külm dušš. Lasime nad sellega hästi mängu, nende diagonaalründaja tegi sel hooajal ühe oma parima mängu, tegi seal vahepeal imesid," sõnas Selver/Taltechi peatreener Andres Toobal.

Naiste finaalis teenis oma teise järjestikuse ning kokku kuuenda karikavõidu suurfavoriit TalTech, kui Kastre naiskond alistati kindlalt 3:0. Esimese, kõige tasavägisema geimi võitsid pealinlased 25:19, järgmistes geimides loovutati vastasele vastavalt 15 ja 18 punkti. TalTechi resultatiivseimaid olid Marily Lass ja Dzintra Lember, kes panustasid võitu 12 punktiga.

"Tõesti, täna oli väga närviline mäng. Juba algusest peale servivead näitasid, et ühelt poolt, teiselt poolt: kõigil oli selle publiku ees teistmoodi ja raskem. Aga õnneks suutsime ära teha. Pärast esimest geimi hakkas mäng paremini jooksma ja polnud mingit probleemi," ütles TalTechi kapten Eliisa Peit.

TalTech pole sel hooajal pidanud tunnistama ainsatki kaotust, kui lisaks karikavõidule juhitakse täiseduga nii koduseid meistrivõistlusi kui ka Balti liigat.