Miia Ott: mul on praegu trennis väga põnev

Lasnamäe kergejõustikuhallis Maris Mägi juhendamisel erinevaid harjutusi tegev 16-aastane Ott kasvatab sprindikiirust, et uuel suvel taas emotsionaalsete jooksudega särada. Euroopa selle aasta edetabelis on Ott kuni 18-aastaste vanuseklassi 100 meetri jooksus 11,53 sekundiga kõige kiireim sprinter.

Mida meeldib treeningutel kõige rohkem teha? "Täiesti tavaline vastus oleks, et kindlasti joosta, aga kindlasti kogu see treeningkompleks, mis Marisega oleme teinud, on minu jaoks ülipõnev," vastas Ott ERR-ile. "Kõik on huvitav ja uus ja teise pilgu alt tehtud. Mul on praegustes trennides väga põnev."

Vanemate Anne ja Taivo Mägi jälgedes treeneriameti valinud Maris Mägi mõõdab stopper pihus Miia jooksude aegu. Pikemad lõigud salvestatakse ja koos vaadatakse tehniline sooritus kohe ka üle.

Milliseid numbreid treener soovib? "Võimetele vastavaid," lausus Mägi. "Nii tahangi, et oleks võimalikult aus tagasiside. Sellepärast ka vahepeal testime, et oleks info, kus me omadega olema, et saaks tagasi vaadata, miks me seal omadega oleme."

Miia Ott võitis suvel Euroopa noorte olümpiafestivalil 100 meetris kulla ja 200 pronksi, saavutas oluliselt vanematega konkureerides U-20 vanuseklassi EM-il 100 meetris kuuenda koha, püstitas järjest erinevaid Eesti vanuseklasside rekordeid.

"Miia on ühest küljest hästi küps, hästi oskab kaasa analüüsida, väga hea tunnetaja, hästi mõtleb enda jaoks jooksud nii enne kui pärast läbi," kiitis juhendaja. "Teiselt poolt tuleb arvesse võtta, et on ikkagi noorsportlane - et oleks selline mõõdukus olemas ja temapärane emotsioon oleks ka treeningutel."

Teete ka jõutreeninguid. Kui suuri raskusi Miia tõstab? "Raskuste poolest ei ole need teab mis suured. Pigem harjutuste variatiivsus on oluline ja nende suund on oluline," lausus Mägi.

Miia Ott sõnas, et teeb nädalas kolm-neli trenni. "Minu jaoks on see mõistlik kogus teha, saan selle kõrvalt ka kõik kooliasjad ära teha niimoodi, et ma ei tunne, et mul on trenni palju, kooli palju. Olen suutnud leida ilusa tasakaalu nende vahel," põhjendas sprinter.

Ta õpib Jüri Gümnaasiumi kümnendas klassis. Sporditee alguses ka jalgpalli ja võrkpalli harrastanud ning Urmas Põldre käe all kergejõustikus mitmekülgse põhja saanud noorsportlane alustas 400 meetri tõkkejooksu Eesti rekordinaise Maris Mägiga tänavu koostööd, et just sprindis oleks suurem edasiminek.

"Siht on treeningutes areneda," sõnas Ott. "Juba Marise alla tulemine oli see, kus tahtsin teistsugust treeningut, rohkem spetsialiseeruda sprindile. Seda ka siit olen saanud. Praegune eesmärk on stabiliseerida eelmise hooaja ajad ja sealt on juba lihtsam edasi minna."

Järgmisel aastal on tema sihiks särada noorte tiitlivõistlustel ja pürgida Eesti 4 x 100 meetri teatejooksunaiskonnaga juunis Rooma EM-ile.