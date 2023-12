Osa spordialaliite soovib Venemaa sportlaste lubamist Pariisi olümpiale

Rahvusvahelise olümpiakomitee värskest infokirjast selgub, et mitmed spordialaliidud on palunud Venemaa ja Valgevene sportlaste kaasamist Pariisi olümpiamängudeks.

Kirja järgi soovivad alaliidud ROK-ilt selgust seoses olümpiamängudele kvalifitseerumise protsessiga. Nende teatel on seni neutraalse staatusega võistelnud sportlaste osalemised rahvusvahelistel võistlustel möödunud üldiselt vahejuhtumiteta ja neil on riiklike olümpiakomiteede toetus. ROK ei avalikustanud, millised alaliidud pöördumise taga on.

Kui sõjategevuse alguse järel Ukrainas ei lubanud suur osa maailma spordist Venemaa ja Valgevene atleete koos teistega võistlema, siis tänavuse aasta alguses andis ROK suunised, mille kohaselt võiks seda individuaalaladel teatud tingimustel neutraalse lipu all siiski teha.

Pariisi olümpiamängud toimuvad 26. juulist 11. augustini 2024 ja selle osas pole rahvusvaheline olümpiakomitee mingit otsust vastu võtnud. President Thomas Bachi vihjas eelmisel nädalal, et seda võib oodata märtsis toimuval juhatuse koosolekul.

Oktoobris peatas ROK Venemaa olümpiakomitee liikmesuse, kuna tunnustas Venemaa poolt ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumi piirkondlikke spordiorganisatsioone.