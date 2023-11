Isaks saanud Zirk EM-i eel: väga raske on midagi ennustada

Novembri keskel isaks saanud Zirgi jaoks on tänavune aasta ja sügis eriti olnud teistsugune kui tavaliselt. Kuigi sport jäi mõneks ajaks tahaplaanile, otsustas Zirk lühiraja EM-il siiski startida.

"Peale poja sündi oli esimene nädal väga lahtine ja keeruline. Siis treeneriga korra arutasime ka, kas minna või mitte," sõnas Zirk ERR-ile. "Lõpuks jäi suhtumine, et lähme - kas või saab lihtsalt võistelda heas konkurentsis. Ei ole midagi kaotada, Euroopa lühiraja meistrivõistlused ei ole ka nii suure tähtsusega kui pika raja võistlused."

Viimase nelja kuu jooksul on Zirk osalenud vaid ühel võistlusel, oktoobri alguses maailma karika etapil Berliinis. Just seal kohtus ta viimati oma treener Tom Rushtoniga.

"Olen viimastel kuudel tahtnud olla oma elukaaslasele toeks ja lapse sünni juures olla," lausus Zirk. "Samas käisin väga kõva Šveitsi grupiga mäestikulaagris. Ma arvan, et see läks päris hästi, oktoober oli väga töökas kuu ja MK-etapp oktoobris läks ka väga edukalt. Vaatame, kuidas Bukarestis läheb."

Lühikeses basseinis võistles Zirk viimati MM-il Austraalias aasta tagasi, kui saavutas 200 meetri liblikujumises viienda koha. "Eelmine aasta oli ainuke vahe enne lühiraja MM-i see, et MK-etapp oli lühirajal samuti oktoobri alguses. Vahe oli ca kaks kuud," võrdles eestlane.

"Oleme seda teadlikult mõtestanud ja rohkem ka trennis võistluspükstega harjutanud, teiste ujujatega võistelnud. Väga raske on midagi ennustada. Ma arvan, et mõnel alal on koht poolfinaalis väga realistlik, finaal... ei oska öelda."

"Ma ei oska üldse öelda, kes kohale tulevad ja mis vormis keegi tuleb," jätkas Zirk. "Järgmine aasta saab olema teistsugune, sest veebruaris on meil pika raja MM. Jällegi - ma ei tea, paljud sinna lähevad ja selleks valmistuvad."