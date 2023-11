ROK valis välja 2030. ja 2034. aasta taliolümpiamängude võõrustajad

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas kolmapäeval, et hakkab pidama läbirääkimisi Prantsusmaa ja USA-ga 2030. aasta ja 2034. aasta taliolümpiamängude läbiviimiseks.

ROK-i täitevkomitee kutsus Prantsusmaa ja USA olümpiakomiteed läbirääkimistele, mille eesmärk on korraldada taliolümpiamänge ja paraolümpiamänge 2030. aastal Prantsusmaa Alpides ja 2034. aastal Salt Lake Citys. Kuigi osapooled leppisid kokku dialoogi alustamises, teeb ROK lõpliku otsuse alles 2024. aasta suvel.

"Nad peavad nüüd oma kodutöö ära tegema. Otsus ei ole veel tehtud, vaid meil on veel kuus kuud aega, et lõpliku otsuseni jõuda," ütles ROK-i võõrustajalinnade komisjoni juht Karl Stoss.

Šveits ja Rootsi on samuti tundnud huvi 2030. aasta taliolümpia korraldamise vastu. "Mis Prantsusmaad ja USA-d teistest kandidaatidest eristas oli see, et mõlema puhul paistis silma nende visioon sportlaste kaasamisel, avalikkuse ja kõigi valitsustasandite tugev toetus ning juba valmisolev infrastruktuur," lisas Stoss.

Prantsusmaa, kes korraldab järgmisel aastal suveolümpiamänge, oli viimati taliolümpiamängude võõrustajaks 1992. aastal. Salt Lake City tahtis algselt kandideerida 2030. aasta mängude võõrustajaks, kuid loobus plaanist, kuna see on liiga lähedal 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängudele.

Järgmised taliolümpiamängud toimuvad 2026. aasta veebruaris Milanos. Paraolümpiamängud peetakse samas paigas märtsikuus.