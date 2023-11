WTA Venemaal mängivatele tennisistidele kätt ette ei pane

Nädalavahetusel Peterburis toimuval näidisturniiril osalevad mängijad nii WTA kui ka ATP karussellilt. Üritust organiseerib Venemaa riiklik gaasiettevõtte Gazprom.

Tuntuimatest naistennisistidest osalevad turniiril Veronika Kudermetova (WTA 19.), Anastassia Potapova (WTA 28.), itaallanna Jasmine Paolini (WTA 30.) ja Julia Putintseva (WTA 68.). Meestest on kõrgeima edetabelikohaga venelane Karen Hatšanov (ATP 15.), kõige nimekamad väliskülalised on prantslane Adrian Mannarino (ATP 22.) ja hispaanlane Roberto Bautista Agut (ATP 57.).

"See turniir ei ole WTA-ga seotud, meie ei toeta selle ürituse toimumist. Mängijad võistlevad WTA tuuril sõltumatute lepingupartneritena ja neil on võimalus väljaspool hooaega oma äranägemise järgi ja ilma karistuseta Peterburi turniiril osaleda," ütles WTA pressiesindaja Reutersile. ATP esindajad Reutersi päringule ei vastanud.

Mullu veebruaris alanud Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse on tennisemaailma oluliselt mõjutanud. Ei WTA ega ATP pole sõja algusest saadik muidu iga-aastaselt võistluskalendrisse kuulunud Peterburi ja Kremli turniire korraldanud. Lisaks pole Venemaa koondised kahel viimasel aastal Billie Jean Kingi ega Davise karikaturniiridel osalenud ning eelmise aasta suvel ei lubanud inglased Venemaa ja Valgevene tennisiste mängima Wimbledoni ja sellele eelnenud turniiridele.

World tennis is coming back!

"Trophies of Northern Palmyra" tournament will be held in St. Petersburg again! And in a new format



This year the second international tournament will be held on 1-3 December at the courts of KSC "Arena" (former Sibur Arena).#formulatx #npt pic.twitter.com/miMUW2GaPE