Verstappen võitis karjääri 50. F1 etapi, teisena lõpetanud Hamilton diskvalifitseeriti

Hollandlase kiireim ring kvalifikatsioonis tühistati ja seetõttu pidi ta startima kuuendalt kohalt, aga suutis sõidu ikkagi Lewis Hamiltoni (Mercedes; +2,225) ees võita.

Parimalt stardikohalt teele läinud Charles Leclerc (Ferrari) kaotas kohe oma positsiooni enda kõrvalt startinud Lando Norrisele (McLaren), kes lõpuks tuli kolmandaks (+10,730). Leclerc ületas finišijoone kuuendana, kuid nii tema kui ka Hamilton said pärast võistlust disklahvi, sest nende vormelid ei vastanud tehnilistele nõuetele.

Kohtunike otsuse järel kerkis teiseks Norris ja kolmandaks Carlos Sainz (Ferrari). Punktikohale tõusid 11. ja 12. kohal lõpetanud Williamsi piloodid Alexander Albon ja Logan Sargeant.

50 etapivõitu vormel-1 sarjas oli varem täitunud ka Hamiltonil (hetkel 103), Michael Schumacheril (91), Sebastian Vettelil (53) ja Alain Prostil (51).

