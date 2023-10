Rannula: võib-olla on isegi hea, et Brindisi mäng esimeseks kerkis

Päris tormiline on olnud hooaja algus nii klubile kui ka maailmas. On olnud mängijate tulemisi, minemisi, mittetulemisi, samuti mängude edasilükkamist. Kui palju on see ettevalmistust seganud?

Jah, on olnud päris muutlik suvi ja üldse hooaja algus. On olnud erinevaid asju, mida võib-olla alguses plaanides ei olnud, aga see on olnud klubikorvpall. Sellega peab arvestama, selleks peab valmis olema ja täna ei jonni. Oleme valmis, oleme saanud natuke analüüsida Champions League'i algust ja loodame, et oleme paremas seisus.

Eesti-Läti liigas olete järjest võitnud, aga eurosari on eurosari. Kas oled täheldanud, et mehed mängivad ka eurosarja mänge kuidagi teistmoodi. Kas või selleks, et rohkem silma jääda?

Võib-olla silmajäämise soov on midagi, mida mõtled võib-olla enne mängu või peale mängu, aga eks ikka - need mängud on teistmoodi, vastased on teised. Eriti võõrsilmängud on hoopis teised. Vahe koduliiga ja võõrsilmängudega on tohutu. Kui kogemust pole, siis see alguses kindlasti ehmatab ära. Ettevalmistus on ka ikkagi erinev.

Räägime ettevalmistusest. Kui palju see sinu jaoks erineb?

Kindlasti on vahe. Ma ei saa öelda, et ainult mina teen. Abitreenerid samamoodi. Scouting on põhjalikum, mängijad on tundmatumad, meeskonnade stiilid erinevad. Ettevalmistus on põhjalikum. Aeg, mis kulub konkreetse mängu ettevalmistamiseks, on suurem. Kui koduliigas piisab ühest-kahest trennist, siis euromängudele kulutame kindlasti rohkem.

Kas need mängud tähendavad ka emotsionaalselt rohkem?

Kindlasti! Kui tahad öelda, et iga mäng on oluline ja tahaks sada protsenti, siis see motiveerib rohkem, paneb rohkem pingeid peale ja sellepärast me seda lõpuks teemegi - natuke kõrgem tase ja enda proovilepanek on hoopis teisel tasemel.

Esimene kodumäng kolmapäeval toimub vana tuttava vastasega, Brindisiga, kellega eelmisel aastal olid väga tulised mängud. Kas see on ka miski, millele olete mõelnud?

Meil pidi olema juba eelmisel nädalal mäng. Kuna Iisraeli sõda keeras plaanid nässu, siis Brindisi mäng tuli esimeseks ja võib-olla meile on see isegi hea. Saime natuke rohkem aega. Meil oli mängijate virvarr, üks tagamängija läks, üks tuli asemele. Natuke rohkem aega valmistuda. Mis puutub Brindisisse, siis neil on eelmisest aastast alles kaks mängijat ja üks neist on Joonas Riismaa. Uus treener samamoodi. Liiga palju eelmise hooajaga võrdlusmomente pole. Kui rääkisid väikesest nagelemisest, siis mänedžer on neil sama ja kindlasti ta ootab meid tagasi sinna.

Sportlik viha püsib.

Kindlasti! Eelmine aasta oli meil kaks väga põnevat ja tasavägist mängu. Loodame, et nüüd kodus saame kohe esimesena jala maha panna.

Nii et see mäng siis kolmapäeva õhtul ja vanas heas Kalevi spordihallis. Eeldan, et ootate palju publikut.

Tahaks loota. Ma arvan, et vastane piisavalt intrigeeriv ja ma usun, et tasub tulla.