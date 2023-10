Rae peatreener Tatrik: tunnen end väga hästi, täitsa mugavalt

"Tunnen end väga hästi, täitsa mugavalt, mulle see meeldib. Võrkpall on sama - mängid Eesti meistrivõistlusi, Balti meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi noortega - väljakul toimub sama tegevus. Jah, meil on osad väga kõvad mängijad, on vaja noortega paremat kokkumängu veel," ütles ta ERR-ile.

Treeneritööga alustas sajandi alguses ka Eesti koondisesse kuulunud Tatrik üsna varakult. "Kusjuures ma ju töötasin siis, kui mängisin Sylvesteris. 18-aastaselt paralleelselt olid juba treeningrühmad, kellega töötasin," meenutas ta. "Mul oli varakult teada, et kui lõpetan, mis edasi teen. Oma väike võrkpallikoolike avada ja sealt jätkata. Seni on edukalt läinud."

Eesti naiste võrkpall liigub tema hinnangul õiges suunas. "Ma ei oska numbriliselt ütelda, mis on Raes, aga mis toimub Kiilis, Jüris, Keilas - see tüdrukute osakaal on võrkpallis päris suur. Kindlasti on hea, et naiste meistriliigas on kümme võistkonda. Kindlasti on tüdrukutel väljund olemas. Kui on viis-kuus võistkonda, siis väga paljudel ei ole võimalik mängidagi."

Rae esindusnaiskond koondab endast nooremate mängijate kõrval ka mõnd kogenumat, näiteks Eesti koondise rekordinternatsionaali Liisi Kivilood [end Kullerkann], samuti Silvia Pertensit, Kristel Moori ja Hanna Pajulat. "Oleme veel üsna vähe koostööd teinud, mõni kuu. Juba see, mida nad praegu on võistkonnale andnud, on meeletu," kiitis Tatrik.

"Iga trenn, iga mäng, iga koosolek - kõik areneme. See informatsioon, mis tuleb vanematelt mängijatelt noorematele, on kuldaväärt. See võimalus, et nad saavad võimaluse selliste mängijatega mängida - sellest tuleb maksimum võtta."

Rae Spordikool/Viaston on alustanud hooaega Balti liigas kolme võidu ja kahe kaotusega.